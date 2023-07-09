Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên tuyến đường liên vùng, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều ngày 9/7, ông Trần Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê cho biết, trên tuyến đường liên vùng đoạn qua địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người thương vong.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 8/7, tại tuyến đường liên vùng nối tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái đang trong quá trình thi công, đoạn qua địa bàn khu Thống Nhất, xã Cấp Dẫn.

Lúc này, chiếc xe ô tô mang BKS: 19A-361.xx (chưa rõ người điều khiển) gồm có 5 người trên xe (trong đó có 1 cháu bé sinh năm 2015), di chuyển theo hướng xã Văn Bán đi xã Sơn Tình (huyện Cẩm Khê), đến địa điểm trên thì gặp nạn. Hậu quả, cả 5 người đều bị thương và được đưa đi cấp cứu, chiếc xe ô tô hư hỏng nặng. Tuy nhiên, 1 người đã tử vong sau đó.

Vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường liên vùng nối tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái đang trong quá trình thi công, đoạn qua địa bàn khu Thống Nhất, xã Cấp Dẫn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Giao Thông, các nạn nhân trên ô tô BKS 19A-361.xx gặp tai nạn tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ gồm: anh P.V.V (SN 1980, ở khu Đình Tân, xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê) tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê.

Anh T.Q.T (SN 1987, ở khu Đình Tân, xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê) là người điều khiển xe; chị H.T.N (SN 1987), cháu N.A.N (SN 2015) và anh N.D.H (SN 1990) đều ở xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, bị thương phải đi bệnh viện điều trị.

Ngoài ra, ông Nguyễn Việt Xuân, Chủ tịch UBND xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê cho biết, thi thể nạn nhân P.V.V đã được bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. Gia đình anh V thuộc diện hộ cận nghèo trên địa bàn.

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