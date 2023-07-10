Một gia đình ở Bình Thuận bị ném bom xăng vào nhà nghi do... tiểu bậy

Một gia đình tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) trình báo về việc bị 1 thanh niên quăng bom xăng vào nhà sau khi bị nhắc nhở tiểu bậy.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào rạng sáng ngày 10/7, một nhà dân tại phường Đức Long, TP.Phan Thiết bị các đối tượng 2 lần ném bom xăng tự chế vào nhà, rất may người nhà kịp phát hiện, phun nước dập lửa và thức canh đến sáng vì sợ tiếp tục bị ném bom xăng gây cháy nhà.

Lực lượng chức năng thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đang điểu tra xác minh vụ việc một nhà dân bị ném bom xăng 2 lần trong một đêm khiến ngôi nhà bị cháy đen nhiều chỗ.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 10/7, nhà bà Trần Thị Lan ở KP5, phường Đức Long, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) bị đối tượng đến dùng bom xăng tự chế bằng các chai bia đốt lên và ném vào sân nhà. Rất may, người nhà đang ngủ nghe tiếng động mạnh chạy ra phát hiện và xịt nước dập lửa.

Tuy nhiên đến 3h50 cùng ngày, đối tượng lại xuất hiện ném bom xăng vào vào nhà bà Lan lần 2 gây cháy và người nhà tiếp tục phát hiện để dập lửa kịp thời.

Hiện trường vụ ném bom xăng tại phường Đức Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của chai bia thủy tinh, các miếng vải tẩm xăng và mái che bằng bao tải bị cháy rụi, cây cối cũng bị cháy héo.

Ngoài ra, người dân địa phương cũng cho hay, đây là hành vi rất nguy hiểm vì nếu không phát hiện đã cháy nhà, ảnh hưởng đến tính mạng.

Bên cạnh đó, người nhà nạn nhân cho biết, vào tối hôm trước khi xảy ra sự việc thì người nhà phát hiện một nam thanh niên đứng tiểu bậy trước nhà nên nhắc nhở nhưng người này đe dọa đốt nhà. Đến rạng sáng nay thì xảy ra vụ việc trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-gia-inh-o-binh-thuan-bi-nem-bom-xang-vao-nha-nghi-do-tieu-bay-600564.html