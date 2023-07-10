Kinh hoàng: Thảm sát tại nhà trẻ khiến ít nhất 6 nạn nhân thiệt mạng, có 3 trẻ nhỏ chết oan

Thế giới 10/07/2023 12:12

Một vụ thảm sát xảy ra trường mẫu giáo khiến 6 người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dẫn tin từ BBC, vụ đâm dao tại nhà trẻ Trung Quốc xảy ra vào lúc 7 giờ 40 (giờ địa phương) tại thị trấn Hoành Sơn, thành phố Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông. Cảnh sát ngay lập tức được cử đến hiện trường để điều tra và xử lý vụ án sau khi nhận tin báo của người dân.

Cảnh sát cho biết, 6 người thiệt mạng và một người bị thương nhưng không nêu rõ độ tuổi của các nạn nhân. Một đoạn video do tờ The Paper đăng tải cho thấy thảm kịch xảy ra tại một nhà trẻ và người dân địa phương phát hiện một trẻ em và 2 người lớn nằm trước cửa nhà trẻ.

Trong khi đó, AFP dẫn lời một phát ngôn viên của chính quyền thành phố cho hay nạn nhân gồm một giáo viên, hai phụ huynh và 3 học sinh. 

Kinh hoàng: Thảm sát tại nhà trẻ khiến ít nhất 6 nạn nhân thiệt mạng, có 3 trẻ nhỏ chết oan - Ảnh 1
Ảnh chụp từ đoạn video về nghi phạm vụ tấn công -  Ảnh: Douyin

Cảnh sát cũng thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi để điều tra nguyên nhân vụ đâm dao. Cảnh sát gọi đây là một vụ tấn công có chủ đích. Tờ China Daily đưa tin nghi phạm họ Ngô (Wu), là người quê quán tại Liêm Giang.

Theo thông tin từ VNExpress, dẫn tin từ AFP, cảnh sát đang điều tra động cơ của Ngô, mô tả đây là "một vụ tấn công có chủ ý" nhưng không công bố thêm thông tin chi tiết về quan hệ giữa nghi phạm với các nạn nhân.P

Vụ án gây lo ngại lớn về an toàn cho cư dân địa phương và cảnh sát chưa tiết lộ thông tin về cuộc điều tra. Động cơ của nghi phạm cũng chưa được làm rõ.

Trung Quốc áp dụng luật kiểm soát súng đạn rất chặt chẽ, nhưng tội phạm đâm dao là một nỗi nhức nhối ở nước này. Các cuộc tấn công bằng dao thường xảy ra tại trường học trên toàn quốc, với động cơ của nghi phạm thường là muốn "trả thù xã hội", buộc giới chức Trung Quốc phải tăng cường an ninh tại những địa điểm này để đề phòng.

Kinh hoàng cha mẹ bóp cổ con 5 ngày tuổi đến chết, bí mật chôn cất gần sông

Kinh hoàng cha mẹ bóp cổ con 5 ngày tuổi đến chết, bí mật chôn cất gần sông

Mới đây, dư luận chấn động khi vụ đứa trẻ 5 ngày tuổi bị chính cha mẹ ruột sát hại dã man được phanh phui.

Xem thêm
Từ khóa:   thảm sát ở nhà trẻ tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 3 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 12 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 27 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích