Một vụ thảm sát xảy ra trường mẫu giáo khiến 6 người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dẫn tin từ BBC, vụ đâm dao tại nhà trẻ Trung Quốc xảy ra vào lúc 7 giờ 40 (giờ địa phương) tại thị trấn Hoành Sơn, thành phố Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông. Cảnh sát ngay lập tức được cử đến hiện trường để điều tra và xử lý vụ án sau khi nhận tin báo của người dân.

Cảnh sát cho biết, 6 người thiệt mạng và một người bị thương nhưng không nêu rõ độ tuổi của các nạn nhân. Một đoạn video do tờ The Paper đăng tải cho thấy thảm kịch xảy ra tại một nhà trẻ và người dân địa phương phát hiện một trẻ em và 2 người lớn nằm trước cửa nhà trẻ.

Trong khi đó, AFP dẫn lời một phát ngôn viên của chính quyền thành phố cho hay nạn nhân gồm một giáo viên, hai phụ huynh và 3 học sinh.



Ảnh chụp từ đoạn video về nghi phạm vụ tấn công - Ảnh: Douyin

Cảnh sát cũng thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi để điều tra nguyên nhân vụ đâm dao. Cảnh sát gọi đây là một vụ tấn công có chủ đích. Tờ China Daily đưa tin nghi phạm họ Ngô (Wu), là người quê quán tại Liêm Giang.

Theo thông tin từ VNExpress, dẫn tin từ AFP, cảnh sát đang điều tra động cơ của Ngô, mô tả đây là "một vụ tấn công có chủ ý" nhưng không công bố thêm thông tin chi tiết về quan hệ giữa nghi phạm với các nạn nhân.P

Vụ án gây lo ngại lớn về an toàn cho cư dân địa phương và cảnh sát chưa tiết lộ thông tin về cuộc điều tra. Động cơ của nghi phạm cũng chưa được làm rõ.

Trung Quốc áp dụng luật kiểm soát súng đạn rất chặt chẽ, nhưng tội phạm đâm dao là một nỗi nhức nhối ở nước này. Các cuộc tấn công bằng dao thường xảy ra tại trường học trên toàn quốc, với động cơ của nghi phạm thường là muốn "trả thù xã hội", buộc giới chức Trung Quốc phải tăng cường an ninh tại những địa điểm này để đề phòng.

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