Bất cẩn khi chơi đùa, bé gái 4 tuổi bị máy ép nước mía cán nát bàn tay

Đời sống 10/07/2023 17:16

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một cháu bé 4 tuổi bị máy ép nước mía cán nát bàn tay.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 10/7, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một cháu bé 4 tuổi bị máy ép nước mía cán nát bàn tay.

Cụ thể, khoảng 18h chiều 8/7, bé Nguyễn Bích Hậu (4 tuổi, trú xóm 10, xã Quỳnh Hưng) đang chơi ở máy ép nước mía bất ngờ bị máy ép cuốn bàn tay trái vào trong. Ngay sau khi phát hiện sự việc, những người xung quanh đã chạy đến phá máy, đưa tay cháu bé ra ngoài và bế cháu bé đi bệnh viện cấp cứu.

Bất cẩn khi chơi đùa, bé gái 4 tuổi bị máy ép nước mía cán nát bàn tay - Ảnh 1
Bé 4 tuổi bị máy ép nước mía cán nát bàn tay - Ảnh: Báo Dân trí

Tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, các bác sĩ thông báo toàn bộ bàn tay trái của bé Hậu bị dập nát. Trong đó ngón tay trỏ bị dập, chết hoàn toàn. 4 ngón tay còn lại và bàn tay bị dập nát xương và hiện đang được các bác sĩ cứu chữa.

"Các bác sĩ thông báo đang cứu chữa các ngón tay còn lại. Các bác sĩ nói trong chiều nay không có khả quan thì mai phải đưa ra Hà Nội để cứu chữa", anh Nguyễn Xuân Trường (trú xóm 10, xã Quỳnh Hưng), bố bé Hậu chia sẻ.

Gia đình anh Trường thuộc hộ cận nghèo của xã. Biết hoàn cảnh gia đình anh Trường khó khăn lại gặp tai nạn thương tâm nên những ngày qua, các đoàn thể, bạn bè cũng đăng tải sự việc lên mạng xã hội để kêu gọi sự giúp đỡ cho gia đình có kinh phí cứu tay cháu bé.

Bất cẩn khi chơi đùa, bé gái 4 tuổi bị máy ép nước mía cán nát bàn tay - Ảnh 2
Máy ép nước mía bị phá để đưa bàn tay cháu bé ra ngoài  - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 14/6/2023, Khoa phẫu thuật chi trên và vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Bệnh viện 108) cho biết mới tiếp nhận trường hợp chị Đ.T.T (29 tuổi, Quảng Ninh) bị đứt rời cẳng tay và bàn tay trái do máy ép mía.  

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đớn, chảy máu nhiều, sưng nề; đứt gần hoàn toàn 1/3 giữa cẳng tay trái; đứt gần rời hai ngón tay. Các bác sĩ kịp thời phẫu thuật, trồng nối cẳng tay, bàn tay và phần mềm cho chị T. 

Bất cẩn khi chơi đùa, bé gái 4 tuổi bị máy ép nước mía cán nát bàn tay - Ảnh 3
Chị T. sau tai nạn với máy ép nước mía - Ảnh: VietNamNet

Đây không phải lần đầu các cơ sở y tế tiếp nhận các vụ tai nạn vì máy ép nước mía. Thông thường, nguyên nhân dẫn đến tai nạn máy ép mía là do lau chùi, vệ sinh máy móc mà quên không tắt nguồn điện, để tay bị cuốn vào máy.

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