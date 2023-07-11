Kon Tum xảy ra 31 trận động đất trong vòng 5 ngày

Đời sống 11/07/2023 10:45

Viện Vật lý địa cầu ghi nhận, tính tới ngày 11/7, Kon Tum đã xảy ra 31 rận động đất.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 11/7, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi thông báo về 2 trận động đất xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

 

Cụ thể, trận động đất thứ nhất xảy ra lúc 3 giờ 27 phút 27 giây, có độ lớn 2.5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 3.8 km.

Tiếp đến, 5 giờ 26 phút 38 giây xảy ra trận động đất có độ lớn 2.5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 6.9 km. Cả hai trận động đất này đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo thống kê của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, chỉ trong vòng 5 ngày (từ ngày 7 đến 11/7), Kon Tum xảy ra 31 trận động đất. Riêng ngày 7/7, địa phương này hứng chịu tổng cộng 14 trận động đất.

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Bản đồ chấn tâm động đất, trận động đất đầu tiên trong ngày 7/7 tại H.Kon Plong - Ảnh: VTC News

Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông là động đất kích thích, xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước gây áp lực lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

Thống kê cho thấy từ tháng 4/2021 đến nay, có hàng trăm trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có độ lớn 4,7 độ richter xảy ra chiều 23/8/2022, gây rung chấn cho một số tỉnh lân cận. 

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Kon Tum xảy ra 31 trận động đất trong vòng 5 ngày - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, động đất mạnh từ 2 đến 2,9 không gây thiệt hại cho các công trình xây dựng. Một số người cảm nhận được rung động rất nhẹ. Còn động đất từ 3 đến 3,9 có thể nhận thấy các đồ vật trong nhà rung động nhưng hiếm khi gây thiệt hại.

Các trận động đất từ 4 đến 4,9 được đánh giá là các trận động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ.

Từ 5 đến 5,9, được đánh giá là các trận động đất trung bình. Có thể gây nên thiệt hại trung bình tới thiệt hại nặng cho các công trình xây dựng thiết kế kém. Không gây thiệt hại đến thiệt hại nhẹ cho các công trình được thiết kế tốt. Mọi người đều cảm nhận thấy động đất. Có thể gây chết người tùy thuộc vào hoàn cảnh tác động.

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