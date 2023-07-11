Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra nguyên nhân một nữ du khách đuối nước, tử vong tại một khách sạn trên địa bàn.
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Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, vào sáng ngày 11/7, lãnh đạo phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân một nữ du khách đuối nước, tử vong tại một khách sạn trên địa bàn.
Cụ thể, vào khoảng 19h10 ngày 10/7, chị Q.A và chị N trú tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đi tắm tại bể bơi tầng 5 của khách sạn Hạ Long Palace, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Chị Q.A không biết bơi nên ở trên bờ, nhìn chị N bơi dưới bể. Đây cũng là lúc bể bơi đã đóng cửa nên không có ai.
Khi nhìn thấy chị N giãy giụa ở giữa bể, chị Q.A đã chạy xuống gọi người dưới tầng 1 lên cứu.
Theo thông tin từ báo Lao Động, khi bảo vệ chạy từ tầng 1 lên tầng 5, vớt được chị N lên thì chị N đã tử vong.
Nguyên nhân vụ việc, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.