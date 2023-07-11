Xót xa bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi trong đêm ở quận Bình Tân TP.HCM

Đời sống 11/07/2023 06:05

Người dân tại khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân phát hiện bé trai khoảng 1 tuổi bị bỏ rơi bên đường trong đêm khuya, người dân báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 10/7, UBND phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TPHCM) cho biết đang tìm thân nhân cho bé trai khoảng 1 tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 8/7, người dân phát hiện bé trai này bị bỏ rơi trước một căn nhà trên đường Chiến Lược (khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) nên đưa về trụ sở UBND phường trình báo.

Bé mặc quần thun màu vàng, áo thun màu trắng, vàng, có chữ “Happy” và hình con gấu màu nâu, trên người bé không có giấy tờ tùy thân và tài sản.

 

Xót xa bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi trong đêm ở quận Bình Tân TP.HCM - Ảnh 1
Bé trai đang được chăm sóc tại UBND phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đại diện UBND phường Bình Trị Đông cho biết, từ khi phát hiện bé đến nay vẫn chưa có người thân đến nhận và UBND phường đang chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

"Từ ngày phát hiện bé trai đến nay vẫn chưa có người thân cháu bé đến nhận. Hiện UBND phường đang giữ, chăm sóc cho cháu bé theo quy định", đại diện UBND phường nói.

UBND phường Bình Trị Đông đề nghị ai là người thân của bé hãy đến trụ sở ở địa chỉ 276/68 Tân Hòa Đông (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) để làm thủ tục nhận lại. Ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ và thân nhân của bé hãy đến trình báo để phối hợp giải quyết.

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