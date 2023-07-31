Thót tim khoảnh khắc người đàn ông tay không đỡ em bé rơi từ tầng 3 xuống

Gần đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người tìm cách đỡ em bé rơi từ ban công tầng 3 một tòa nhà xuống đất.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn theo SCMP, mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền video người qua đường cứu một em bé rơi xuống từ ban công tầng ba một chung cư ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, hôm 24/7. "Người hùng" này được xác định là Vương Tĩnh, tài xế công ty xe buýt trong thành phố.

Cụ thể, vào ngày 31/7, Vương Tĩnh cho hay anh đang đi xe đạp điện tới công ty thì bất ngờ nhìn thấy em bé sắp rơi xuống. Anh lập tức vứt xe sang một bên, lao về phía tòa nhà. Vương kịp lao lên và giơ tay đỡ lấy đứa bé, giúp giảm lực tác động của cú ngã.

Nạn nhân được xác định là bé Trần Trần, 19 tháng tuổi. Em bé chỉ bị xây xước nhẹ sau khi bị ngã.

Khoảnh khắc nhóm người xông vào đỡ khi em bé bị rơi xuống - Ảnh: SCMP

Theo thông tin từ VNExpress, dẫn theo tin từ Huashang News, Vương Tĩnh cho biết anh đang làm thì bất ngờ nhìn thấy Chenchen đang đi lại trên ban công bên ngoài căn hộ tầng 3 và có dấu hiệu sắp ngã xuống đất. Anh vội bỏ xe qua một bên và lao ngay xuống phía dưới tòa nhà để đỡ em bé.

Vương Tĩnh cho biết anh chỉ bị đau nhẹ ở cánh tay, đồng thời nói thêm rằng anh đã hành động theo "bản năng của một người cha".

Một ngày sau vụ việc, cha mẹ của Chenchen đã đưa đứa trẻ đến trạm xe buýt để cảm ơn Vương Tĩnh. Người cha ôm chặt lấy Wang và khóc: "Tôi không muốn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với con tôi nếu không có anh".

Người cha cho biết, bà của Chenchen đã để cậu bé ngủ một mình trong khi bà ra ngoài mua thuốc và không ngờ rằng Chenchen tỉnh dậy sớm như vậy.

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