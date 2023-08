Bà ngoại 54 tuổi đã quên gửi đứa cháu 14 tháng tuổi tại nhà trẻ trên đường đi làm vào ngày 31/7.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, Sở Cảnh sát hạt Suffolk của bang cho biết, người phụ nữ 54 tuổi đã quên gửi đứa cháu 14 tháng tuổi tại nhà trẻ trên đường đi làm vào ngày 31/7.

“Khoảng tám giờ sau, người phụ nữ đến đón đứa trẻ tại nhà trẻ, nằm ở khu Redwood Lane ở Smithtown, khi đó bà ấy nhận ra rằng mình đã để quên đứa trẻ trong xe của mình” - cảnh sát cho biết. Đứa trẻ mới biết đi được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã chết.

Cái chết đang được điều tra và cảnh sát chưa cho biết liệu có bất kỳ cáo buộc nào trong vụ án hay không.

Người dân thắp nến tưởng niệm đứa bé - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, nhiệt độ trong xe tăng lên gần 7 độ C chỉ sau khoảng 10 phút. Trong khi đó, nhiệt độ ngoài trời ngày hôm đó khoảng 38 độ C.

25 năm qua, gần 1.000 trẻ em tử vong vì say nắng do mắc kẹt trong ôtô. Năm ngoái, 33 trẻ tử vong vì nguyên nhân này. Theo các nhà chuyên môn, nhiệt độ cơ thể trẻ em có thể tăng nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Vì vậy, trẻ nhanh bị sốc nhiệt hơn.

Tháng 8/2022, một bé gái 2 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị bỏ quên trên ô tô. Em bé nằm ở ghế sau của một chiếc ô tô giữa trời nóng ở New Jersey trong 7 tiếng đồng hồ. Vụ việc ở bang Texas lần này xảy ra khi các bang Tây Nam của Mỹ đang chịu đợt nắng nóng như thiêu như đốt. Các nhà khí tượng học của Trung tâm Dự báo Fox dự đoán khoảng 250 triệu người Mỹ sẽ trải qua điều kiện khí hậu oi bức, ngột ngạt.

Dịch vụ thời tiết quốc gia khuyến nghị hạn chế các hoạt động ngoài trời ở những khu vực có cảnh báo nhiệt độ tăng cao.

Ngỡ ngàng chuyện cô dâu 41 tuổi cưới chú rể 16 tuổi, mẹ chồng còn là bạn thân của con dâu Gần đây, cư dân mạng vô cùng ngỡ ngàng và bán tán nhiều về một đám cưới giữa người phụ nữ 41 tuổi với chàng trai trẻ chỉ mới 16 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-1-tuoi-tu-vong-sau-8-gio-quen-trong-o-to-giua-troi-nong-607472.html