Hai em nhỏ tại Gia Lai đuối nước thương tâm khi theo mẹ đi chăn bò

Đời sống 04/08/2023 11:55

Tong lúc theo mẹ đi chăn bò ở khu vực bãi rác thuộc địa phận xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), 2 em nhỏ đã bị đuối nước thương tâm.

Theo thông tin từ VOV, người nhà đã tổ chức mai táng cho hai em nhỏ bị đuối nước thương tâm ở xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.

Nạn nhân là Ksor H’Ly Đa ( sinh năm 2014 ) và Ksor Tiến (sinh năm 2017), cùng trú buôn Khăn, xã Ia Sao.

Hai em nhỏ tại Gia Lai đuối nước thương tâm khi theo mẹ đi chăn bò - Ảnh 1
Người dân Bôn Khăn (xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Gia Lai, vào chiều 3/8, thấy đàn bò về nhà nhưng không thấy con trai về nên chị Ksor H'Mual (sinh năm 1995) chạy đi tìm. Khi đến ao chứa nước tưới cây thuộc buôn Khăn, chị bàng hoàng phát hiện áo quần trẻ em để trên bờ.

Đến 16h cùng ngày, người dân tập trung tìm kiếm, thấy thi thể hai em nhỏ dưới hồ nước.

Hôm nay, bà con dân làng đã tập trung đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các em. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có con gặp nạn.

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