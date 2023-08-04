Danh tính cô gái Ukraine theo chồng về Thanh Hóa sinh sống, sở hữu nhiều clip hút triệu lượt xem

Tuy nhiên, ít năm sau đó lại gặp được người tạo ra bước ngoặt của cuộc đời mình là Stadnyk Elizabeth (30 tuổi, người Ukraine). Kể về mối lương duyên với vợ, Quyền tỏ rõ niềm hạnh phúc: "Năm 2010, trong một lần đi chơi ở thành phố Odessa cùng nhóm bạn, tôi gặp Liza. Khi đấy Liza đang học lớp 12. Thấy Liza hồn nhiên, đáng yêu, tích cách vui vẻ, hòa đồng, tôi đã xin thông tin làm quen. Khi sang đó lao động, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu, lấy người ở đây nhưng khi gặp Liza, trò chuyện với cô ấy, mọi thứ đã thay đổi. Tôi không biết đã yêu cô ấy từ khi nào".

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, khi sang nước Ukraine làm thợ hàn vào năm 2008, anh Trịnh Đình Quyền (38 tuổi, quê Thanh Hóa) không nghĩ đến việc gì khác ngoài chuyện mưu sinh.

Liza kể lại: "Bố mẹ tôi khen anh Quyền hiền lành, lễ phép, đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành nên ủng hộ con gái đến với người mình yêu thương".

Với nhiều cặp đôi đa quốc gia, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ chính là rào cản nhưng Quyền và Liza thì ngược lại. Quyền được bạn gái hỗ trợ, hướng dẫn trong suốt thời gian làm việc và tìm hiểu về văn hóa Ukraine. Sau khi quen nhau được 1 năm, Liza đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ ở thành phố Dnipro. Lần đầu gặp bố mẹ Liza, anh Quyền rất hồi hộp, căng thẳng. Anh nghĩ rằng, bố mẹ người yêu sẽ không chấp nhận bởi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ, văn hóa. Tuy nhiên, sự lo lắng đó tan dần khi bố mẹ Liza mỉm cười, đón nhận anh.

Vợ chồng anh Quyền chụp ảnh nhân ngày đón thêm thành viên mới ở Ukraine - Ảnh: Báo Dân trí

Về phía đàng trai, biết con yêu và định cưới cô gái ở đất nước Ukraine xa xôi, vợ chồng bà Mã Thị Là (mẹ đẻ anh Quyền) lo lắng. Lo là bởi người con dâu có sự khác biệt lớn về ngôn ngữ, văn hóa. Nhưng sau nhiều lần trò chuyện, bà Là nhận thấy tình yêu chân thành của Liza dành cho con trai mình nên dần đồng ý, chúc phúc cho các con.

Đến năm 2011, vợ chồng anh Quyền - Liza đón con trai đầu lòng, đặt tên bé là Trịnh Đình Kim. Tháng 6/2012, khi con trai được hơn 6 tháng tuổi, vợ chồng anh Quyền tổ chức một đám cưới nhỏ, ấm cúng tại thành phố Odessa, Ukraine. Niềm vui nhân đôi khi năm 2021, cặp vợ chồng trẻ đón thêm thành viên mới, một cô con gái kháu khỉnh, đáng yêu, vợ chồng anh đặt tên con là Trịnh Li A.

Sau hành trình đi bộ hơn 10km để lên chuyến bay giải cứu, theo chồng về Việt Nam sinh sống, Stadnyk Elizabeth đang có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại ngôi nhà nhỏ ở thành phố Odessa, Ukraine, mỗi ngày anh Quyền đi làm ở xưởng cơ khí, còn Liza là nhân viên bán hàng quần áo ở chợ, đứa con trai đầu lòng đến lớp. Tưởng chừng, cuộc sống bình dị ấy sẽ luôn tiếp diễn, trọn đầy nhưng biến cố trên đất Ukraine đã thôi thúc gia đình quyết định về Việt Nam.

Lúc đó, tài sản hai vợ chồng mang theo chỉ là một chiếc xe nôi và vài bộ quần áo. Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài, anh Quyền mới an tâm, thấy mình vẫn là người may mắn. Còn với Liza, đây là lần đầu tiên cô về nhà chồng sau 10 năm kết hôn.

Sau khi đến Việt Nam, Liza gọi điện về cho bố mẹ cô ở Ukraine, khoe rằng sống ở Việt Nam rất bình an nhưng cô không nguôi nỗi nhớ quê nhà.

Lúc đầu con dâu chưa hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam, sợ nhiều thứ như sợ tôm, cua, cá sống,… tuy nhiên bà kiên trì chỉ dạy - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Để thích nghi được với cuộc sống và văn hóa quê chồng không hề dễ dàng, lúc đầu nàng dâu ngoại quốc vẫn rất bỡ ngỡ. Theo bà Là, lúc đầu con dâu chưa hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam, sợ nhiều thứ như sợ tôm, cua, cá sống,… tuy nhiên bà kiên trì chỉ dạy.

Nhận thấy ẩm thực Việt rất phong phú, Liza quyết tâm rèn luyện kỹ năng nấu nướng, chinh phục mẹ chồng bằng những món ăn ngon tự tay làm ra. Vào những dịp lễ, tết, Liza tự mình nhặt rau, làm bánh, nấu mâm cơm dâng lên ông bà, tổ tiên.

Liza chia sẻ: "Tôi không gặp nhiều khó khăn khi học và thích nghi cuộc sống mới ở Việt Nam bởi có sự trợ giúp của gia đình chồng". Những lúc Liza nhớ quê, vợ chồng cô cùng làm những món ăn của Ukraine mà cô thích.

Hơn 1 năm nay, Liza có thêm niềm vui mới bằng việc quay video trên Tiktok. Ban đầu, Liza coi đó như một cách để giải trí, lưu lại kỷ niệm của gia đình. Vô tình những video trên của Liza lại nhận sự yêu thích của cộng đồng mạng.

Hiện giờ, Tiktok của Liza có hơn 239.000 người theo dõi và hơn 5 triệu lượt yêu thích. Cũng từ đó, có những nhãn hàng hợp tác, cô bán quần áo người lớn, quần áo trẻ em, cặp, ba lô trên TikTok để cô kiếm thêm thu nhập cho gia đình.