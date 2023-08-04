Nghẹn ngào ngày tiễn đưa đại úy hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Vợ sắp cưới bật khóc rồi ngồi thẫn thờ bên chiếc quan tài

Đời sống 04/08/2023 10:54

Vào sáng ngày 4/8, đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi, chiến sĩ CSGT của Công an Lâm Đồng) đã được đồng đội và người thân tiễn đưa về với đất mẹ Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi, chiến sĩ CSGT của Công an Lâm Đồng) đã được đồng đội và người thân tiễn đưa về với đất mẹ Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ hôm qua, hàng trăm người dân ở thôn Phái Nam (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) đã đứng chờ cả giờ đồng hồ dưới mưa để đón người con của quê hương hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Lê Ánh Sáng là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Học xong cấp 3, anh đi nghĩa vụ, sau đó thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Ra trường, Sáng được chuyển về Công an tỉnh Lâm Đồng, công tác tại Phòng CSGT từ năm 2017 tới nay. Gia đình ở Hà Tĩnh, chỉ có mình Sáng công tác ở Lâm Đồng. 

Nghẹn ngào ngày tiễn đưa đại úy hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Vợ sắp cưới bật khóc rồi ngồi thẫn thờ bên chiếc quan tài - Ảnh 1
Ông Lê Ngọc Vĩnh, bố của đại úy Lê Ánh Sáng - Ảnh: VietNamNet

Ngày 30/7, nhận được tin một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống chắn ngang giữa đèo Bảo Lộc, anh Sáng cùng đồng đội đã gấp rút tới hiện trường. Tảng đá được di chuyển, xe cộ lưu thông trở lại. Song ít phút sau đó, tại chốt thuộc Trạm CSGT Madagui trên đèo Bảo Lộc xảy ra vụ sạt lở khiến anh Sáng, 2 đồng đội và 1 người dân bị vùi lấp.

Cách đây ít lâu, bà Hoàng Thị Xuyến và chồng là ông Lê Ngọc Vĩnh vui mừng khi con có người thương. Sau lễ ăn hỏi, họ đã chọn 30/7 Âm lịch là ngày vui của đôi trai gái. Con dâu tương lai gửi về quê cho mẹ tấm vải để may áo dài mặc trong ngày trọng đại. 

Nghẹn ngào ngày tiễn đưa đại úy hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Vợ sắp cưới bật khóc rồi ngồi thẫn thờ bên chiếc quan tài - Ảnh 2
Ngôi nhà của gia đìnhđại úy Lê Ánh Sáng ở quê nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo kế hoạch, gia đình từ quê nhà ở Hà Tĩnh vào Lâm Đồng, nơi anh Sáng công tác để tổ chức lễ cưới. Áo dài may xong, vé máy bay đã đặt, thiệp hồng cũng đã gửi đi thì gia đình nhận được tin dữ. Ông Lê Ngọc Vĩnh, bố của đại úy Lê Ánh Sáng tức tốc vượt hơn 1.000km từ Hà Tĩnh vào TP Đà Lạt, cùng đồng đội của con tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát...

Lòng người mẹ, người cha quặn thắt. "Sáng ơi! Mẹ đã may áo dài để vào lễ cưới của con rồi mà sao con không tỉnh dậy để cưới vợ”, giọng người mẹ lạc đi.

Trong không khí tang thương, người vợ sắp cưới của đại uý Sáng ngồi thẫn thờ bên chiếc quan tài. Cô bật khóc nức nở khi nhìn dòng người thắp hương cho anh. 

 

Nghẹn ngào ngày tiễn đưa đại úy hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Vợ sắp cưới bật khóc rồi ngồi thẫn thờ bên chiếc quan tài - Ảnh 3
Toàn cảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 3 chiến sỹ CSGT và 1 người dân thiệt mạng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở, một số chiến sỹ thuộc trạm CSGT Madanguoi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 chiến sỹ CSGT và một người dân.

Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở nói trên được xác định là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981); Thượng uý Lê Quang Thành (SN 1977); Thượng uý Lê Ánh Sáng (SN 1990) và anh Ngọc Anh, người dân hỗ trợ lực lượng CSGT di dời trạm.

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