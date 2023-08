Đã tìm thấy bé trai 9 tuổi đi lạc suốt 1 ngày ở TP.HCM: 'Con bị lấy mất xe đạp'

“Bên công an gọi thông báo cho tôi, nói đã tìm được con. Ban đầu tôi còn ngờ ngợ, không hiểu sao con qua tới Q.6. Sau khi nhận được hình ảnh thì tôi mới vỡ òa, đúng là con của mình rồi nên lật đật chạy tới đưa con về. Lúc đó tôi vui quá, không biết phải diễn tả như thế nào để nói hết cảm xúc của mình. Chính quyền địa phương cũng cho con ăn uống, nghỉ ngơi sau một đêm đói lả", anh Trần Minh Quang (cha M.Đ) thuật lại.

M.Đ kể sau giấc ngủ bụi em bị mất xe đạp - Ảnh: Báo Thanh Niên

Gia đình cho biết hiện đã đưa M.Đ về đến nhà, cũng cho con ăn uống “no say” sau 1 ngày chịu đói. Nghe con kể về hành trình vừa qua, anh cũng cảm thấy hết sức bất ngờ, cho rằng đây là bài học không thể nào quên của con và của chính anh. Anh cho biết hiện gia đình đang làm tiệc, mừng con trở về bình an.

Anh Quang cho biết sau vụ việc lần này, người làm cha như anh vừa trải qua một phen “hú hồn". Anh nói sẽ chú ý tới con nhiều hơn, cũng tìm cách hướng dẫn con xử lý khi gặp phải những tình huống tương tự để không xảy ra sự cố đáng tiếc thêm một lần nào nữa vì bình thường cháu bị nhát và ít nói.

Chị Lê Thị Lan (mẹ M.Đ) cũng cho biết vụ việc lần này là bài học lớn cho gia đình. Cả gia đình tin rằng sau sự cố này, con sẽ trưởng thành hơn còn anh chị cũng rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc giáo dục, dạy dỗ con cái.

Trước đó, gia đình đã “cầu cứu" mọi người khi trưa 2/8, anh Quang cùng con trai ra đường, con đi xe đạp, anh chạy xe máy. Tới ngã ba Quang Trung, anh Minh Quang băng qua đèn xanh đèn đỏ rồi quay lại thì không thấy con đâu nên vội vàng đi tìm.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 12/12, Phòng CSGT Công an Quảng Bình cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A khi đến đoạn Km 680, thuộc địa bàn xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, lực lượng CSGT Công an Quảng Bình phát hiện một cháu bé đạp xe đạp vừa đi vừa khóc. Nhìn đồng hồ đã 4h sáng, Đội tuần tra kiểm soát CSGT dừng xe và gặp cháu bé hỏi chuyện, thì phát hiện cháu bị đi lạc, đang đạp xe tìm đường về nhà.

Lực lượng CSGT bắt gặp cháu Sang và liên lạc với gia đình cháu - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Cháu bé có họ tên là Nguyễn Trường Sang (SN 2013), đang học lớp 4. Buổi chiều, cháu Sang đạp xe đi tìm mẹ từ xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Cháu cứ đạp xe đi và bị lạc khi nào không biết, Sang vừa đi vừa tìm đường quay về nhà, nhưng khi được lực lượng CSGT phát hiện thì cháu đã đạp xe xa nhà hơn 60 km. Trong đêm, gia đình cháu đã hốt hoảng chia nhau đi tìm.

Sau khi phát hiện cháu bé, lực lượng CSGT đã mua thức ăn, nước uống cho cháu và liên hệ với gia đình, đưa cháu về nhà an toàn.