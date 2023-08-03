Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết, đang huy động lực lượng tại chỗ, tích cực tìm kiếm cháu bé 2 tuổi, bị lũ ống cuốn mất tích.

Theo thông tin từ báo Lào Cai, vào ngày 3/8, ông Lê Xuân Cương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết, đang huy động lực lượng tại chỗ, tích cực tìm kiếm cháu bé 2 tuổi, bị lũ ống cuốn mất tích.

Con suối nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Nhân Dân

Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Vàng Thị S, trú tại thôn Tiên Phong, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đưa theo con trai là cháu Sùng Seo M (sinh năm 2021) đi nhặt củi ở đập tràn suối gần nhà, bất ngờ cháu M bị ngã xuống suối và bị cuốn trôi mất tích.

Chính quyền thị trấn Phong Hải đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, bao gồm: công an, dân quân và nhân dân địa phương tích cực tìm kiếm dọc suối, nơi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, do nước lũ lớn, nước chảy mạnh, cây cối um tùm việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 17 giờ ngày 3/8 lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị cuốn mất tích. Công việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu bé mất tích - Ảnh: Báo Lào Cai

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào chiều tối ngày 2/8, tại thị trấn Phong Hải có mưa rất lớn, gây sạt lở nhiều điểm trên quốc lộ 70 và tỉnh lộ 157; ngập úng 3 điểm trên quốc lộ 70 và cầu tràn trên tỉnh lộ 157, làm ách tắc giao thông cục bộ tại đây.

Mưa lớn cũng làm hư hỏng 7 nhà ở của người dân và ngập úng, hư hại ao cá, hoa màu của người dân ở các tổ dân phố số 2,3,5 của thị trấn Phong Hải.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất.

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