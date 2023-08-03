Thương tâm: Cháu bé 2 tuổi ở Lào Cai bị lũ ống cuốn trôi mất tích

Đời sống 03/08/2023 20:15

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết, đang huy động lực lượng tại chỗ, tích cực tìm kiếm cháu bé 2 tuổi, bị lũ ống cuốn mất tích.

Theo thông tin từ báo Lào Cai, vào ngày 3/8, ông Lê Xuân Cương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết, đang huy động lực lượng tại chỗ, tích cực tìm kiếm cháu bé 2 tuổi, bị lũ ống cuốn mất tích.

Thương tâm: Cháu bé 2 tuổi ở Lào Cai bị lũ ống cuốn trôi mất tích - Ảnh 1
Con suối nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Nhân Dân

Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Vàng Thị S, trú tại thôn Tiên Phong, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đưa theo con trai là cháu Sùng Seo M (sinh năm 2021) đi nhặt củi ở đập tràn suối gần nhà, bất ngờ cháu M bị ngã xuống suối và bị cuốn trôi mất tích.

Chính quyền thị trấn Phong Hải đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, bao gồm: công an, dân quân và nhân dân địa phương tích cực tìm kiếm dọc suối, nơi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, do nước lũ lớn, nước chảy mạnh, cây cối um tùm việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 17 giờ ngày 3/8 lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị cuốn mất tích. Công việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Thương tâm: Cháu bé 2 tuổi ở Lào Cai bị lũ ống cuốn trôi mất tích - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu bé mất tích - Ảnh: Báo Lào Cai

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào chiều tối ngày 2/8, tại thị trấn Phong Hải có mưa rất lớn, gây sạt lở nhiều điểm trên quốc lộ 70 và tỉnh lộ 157; ngập úng 3 điểm trên quốc lộ 70 và cầu tràn trên tỉnh lộ 157, làm ách tắc giao thông cục bộ tại đây.

Mưa lớn cũng làm hư hỏng 7 nhà ở của người dân và ngập úng, hư hại ao cá, hoa màu của người dân ở các tổ dân phố số 2,3,5 của thị trấn Phong Hải.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Khánh Hoà: 'Con rể hờ' nổ súng vào gia đình vợ khiến 1 người trúng đạn

Khánh Hoà: 'Con rể hờ' nổ súng vào gia đình vợ khiến 1 người trúng đạn

Do mâu thuẫn với bố của bạn gái, Phan Thành Dũng đã nổ súng làm nhiều người bị thương tại nhà cô gái này.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ đuối nước tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 44 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 29 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi