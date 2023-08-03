Trong cơn mưa lớn, hàng trăm bà con nhân dân thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương đã xếp làm 2 hàng tay cầm hoa cúc trắng đón liệt sĩ Lê Ánh Sáng về đất mẹ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 3/8, linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng hi sinh khi làm nhiệm vụ bị sạt lở núi vùi lấp ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã được đưa về quê nhà ở thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 8h30 xe chở linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về đến quê nhà. Trong cơn mưa lớn, hàng trăm bà con nhân dân thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương đã xếp làm 2 hàng tay cầm hoa cúc trắng đón anh về đất mẹ. Khi linh cữu vừa đến, nhiều người dân thân, bà con lối xóm xúc động không cầm được nước mắt.

Lê Ánh Sáng là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em, từ nhỏ ước mơ của anh là được khoác lên mình trang phục của lực lượng công an nhân dân nên sau khi học xong cấp 3, Sáng đi nghĩa vụ, sau đó thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Ra trường, Lê Ánh Sáng được điều động về công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, làm nhiệm vụ tại trạm CSGT Madagui. Nhiều người dân thân, bà con lối xóm xúc động không cầm được nước mắt - Ảnh: Báo Lao Động Theo người thân, công tác xa nhà, mỗi năm Lê Ánh Sáng chỉ về nhà thăm gia đình được vài lần. Xót xa hơn khi ngày cưới của anh Sáng đã được định là ngày 2/8 (âm lịch) tới đây nhưng anh đã không còn nữa.

Ngày 30/7, trước thời điểm hy sinh, khi nhận được tin một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống chắn ngang giữa đèo Bảo Lộc, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện nên tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến làm nhiệm vụ phân luồng giao thông. Trang nghiêm canh bên linh cữu - Ảnh: Báo Lao Động Người thân nức nở đón linh cữu liệt sĩ Sáng - Ảnh: Báo Lao Động Người dân nghẹn ngào khi xe chở linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về đến quê nhà - Ảnh: Báo Lao Động Các anh gồm Đại úy Lê Ánh Sáng, Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Thiếu tá Lê Quang Thành vừa phân luồng giao thông vừa kêu gọi các tài xế, hành khách đi đường mỗi người một tay, chung sức vần tảng đá ra khỏi mặt đường đèo. Sau một lúc, các đồng chí CSGT với sự hỗ trợ của nhân dân đã vần được tảng đá giao thông qua đèo trở lại bình thường. Tuy nhiên, ít phút sau đó bất ngờ xảy ra sạt lở núi khiến 3 chiến sĩ CSGT cùng một người dân bị vùi lấp, ra đi mãi mãi... Theo lịch từ Ban Tổ chức lễ tang, linh cữu của Đại úy Lê Ánh Sáng sẽ được di quan, án tạng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ở xã Tân Lâm Hương vào chiều ngày 4/8. Khu vực vườn sầu riêng bị sạt lở - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ VTC News, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở, một số chiến sỹ thuộc trạm CSGT Madagui đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 chiến sỹ CSGT và một người dân. Sau khi xảy ra sự cố, đèo Bảo Lộc được phong tỏa để lực lượng cứu hộ tìm thi thể các nạn nhân. Đến trưa 31/7, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

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