Cháy tàu du lịch trên vùng biển Hải Phòng khiến 6 thuyền viên nhanh chóng thoát thân

Một tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh khi đang neo đậu chờ sửa chữa tại vùng biển của thành phố Hải Phòng đã bốc cháy, may mắn 6 thủy thủ trên tàu đều thoát ra an toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 2/8, lãnh đạo thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu trên vùng biển của địa phương, xảy ra vào chiều cùng ngày.

Cụ thể, vào cuối giờ chiều 2/8, một tàu du lịch bất ngờ bốc cháy dữ dội tại khu vực giáp ranh giữa xã Phù Long và thị trấn Cát Hải. Thông tin đã được lực lượng biên phòng đóng quân trên địa bàn tiếp nhận và lập tức điều phương tiện ra ứng cứu. Một tàu chở hàng đang di chuyển gần đó cũng đến tham gia cứu hỏa.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH của Công an TP Hải Phòng cũng điều động người và phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Được biết, tàu bị hỏa hoạn là phương tiện của doanh nghiệp ở tỉnh Quang Ninh.

Công an Hải Phòng đã điều phương tiện đến hiện trường để dập lửa - Ảnh: VietNamNet

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, khi xảy ra vụ cháy, thuyền trưởng đã nhanh chóng cho tàu cập vào vị trí neo để đảm bảo an toàn cho người. Do đó, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, còn tàu bị hư hỏng toàn bộ.

Được biết, tàu du lịch mang biển hiệu QN 6259 do thuyền trưởng Nguyễn Quý Thạo, SN 1976 điều khiển (trên tàu có 5 thuyền viên) xuất phát từ bến Tuần Châu (Hạ Long) di chuyển về thị xã Quảng Yên để sửa chữa.

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