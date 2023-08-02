Khi đi qua đường sắt, một phụ nữ bị tàu hỏa chở hàng đâm tử vong tại đoạn rẽ vào lối dân sinh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 12h25 ngày 2/8, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt khiến một người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, trong lúc tàu hỏa đang lưu thông trên đường sắt, người phụ nữ điều khiển xe máy BKS 20B1-655.38 bất ngờ chạy xe cắt ngang qua. Thời điểm này, tàu hỏa chở hàng theo hướng Quán Triều - Hà Nội chạy tới với tốc độ cao dẫn đến va chạm.

Người phụ nữ bị đâm tử vong khi đi qua đường ray - Ảnh: Báo Giao Thông

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Dẫn thông tin từ báo Giao Thông, hậu quả, người phụ nữ tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Nạn nhân được xác định là bà L.T.K.O (SN 1965, trú tại xóm Nước 2, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên).

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an TP Thái Nguyên đã cử lực lượng khám nghiệm, điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

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