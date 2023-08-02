Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 2/8, anh Ngô Văn Trọng (SN 1985, trú xóm Đông Sơn, xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện con trai của anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị rắn độc cắn.

“Bà đuổi rắn, bế cháu dậy rồi gọi tôi về. Về đến nơi, tôi tìm thấy con rắn trốn sau tủ có khoang đen trắng. Đây là rắn cạp nia cực độc. Tôi vội đưa cháu đi qua thầy lang gần nhà nhờ cứu chữa rồi chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu”, anh Trọng kể.

Anh Trọng kể, trước đó vào đêm 23/7, anh Trọng đi làm còn con trai là Ngô Văn Huy H. (3 tuổi) ở nhà với bà ngoại và mẹ. Ngày hè nắng nóng nên cả nhà nằm dưới nền nhà cho mát. Khoảng 23h đêm, khi cháu H. đang nằm ngủ cùng bà thì giật mình hét lớn. Người bà nằm cạnh bên choàng tỉnh dậy thì tá hỏa phát hiện một con rắn màu đen trắng đang quấn lấy cánh tay cháu mình.

Tiên lượng tình trạng của trẻ rất nguy kịch - Ảnh: Báo Tiền Phong

Quá trình đưa vào viện, cháu H. kêu đau khắp nơi trên người rồi lịm dần đi, mắt không mở, nhịp thở không đều. Sau khi sơ cứu đặt ống thở, các bác sỹ tại bệnh viện đã lập tức chuyển cháu H. ra Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Những ngày qua có rất nhiều người đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội để kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cho gia đình cháu H. Thời điểm di chuyển ra bệnh viện, cháu H. đã hôn mê, không cử động. Do tại bệnh viện không có sẵn huyết thanh chữa nọc độc loại rắn đã cắn cháu H. nên phải đặt mua thuốc từ Thái Lan về.

Ngoài ra, ông Đậu Xuân Luân - Chủ tịch UBND xã Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận trường hợp cháu H. bị rắn độc cắn và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu H. là con trai đầu. Thường ngày anh Trọng làm nghề lái xe tải thuê còn vợ không có nghề nghiệp ổn định. Sau cháu H. còn có em gái mới 9 tháng tuổi.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 25/7, bé trai 2 tuổi, ở Kiến Thiết, Yên Sơn, Tuyên Quang được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Bé trai 2 tuổi ở Tuyên Quang được gia đình đưa vào viện cấp cứu sau 22 giờ bị rắn hổ mang cắn - Ảnh: Báo Dân trí

Gia đình cho biết, trưa hôm qua (ngày 24/7), trẻ đang nằm ngủ trên giường bỗng dưng khóc thét lên. Một con rắn hổ mang đã lẻn lên giường và cắn vào ngón chân cái bên chân trái của trẻ. Gia đình đã đánh chết con rắn và vứt ra vườn.

Thấy trẻ vẫn chơi và ăn uống bình thường, gia đình đã đi lấy thảo dược (không rõ nguồn gốc) về đắp vào đùi cho trẻ để chữa rắn cắn. Qua một đêm ngủ dậy, chân trẻ tím đen, trẻ sốt cao, co giật, nên gia đình đã đưa trẻ đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu