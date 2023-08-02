Ngủ trưa cùng bà dưới nền nhà, cháu bé 3 tuổi bị rắn cực độc cắn nguy kịch

Đời sống 02/08/2023 11:58

Trong lúc nằm ngủ cùng bà dưới nền nhà, cháu H. không may bị rắn cạp nia bò vào nhà cắn vào tay.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 2/8, anh Ngô Văn Trọng (SN 1985, trú xóm Đông Sơn, xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện con trai của anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị rắn độc cắn.

 

Anh Trọng kể, trước đó vào đêm 23/7, anh Trọng đi làm còn con trai là Ngô Văn Huy H. (3 tuổi) ở nhà với bà ngoại và mẹ. Ngày hè nắng nóng nên cả nhà nằm dưới nền nhà cho mát. Khoảng 23h đêm, khi cháu H. đang nằm ngủ cùng bà thì giật mình hét lớn. Người bà nằm cạnh bên choàng tỉnh dậy thì tá hỏa phát hiện một con rắn màu đen trắng đang quấn lấy cánh tay cháu mình.

“Bà đuổi rắn, bế cháu dậy rồi gọi tôi về. Về đến nơi, tôi tìm thấy con rắn trốn sau tủ có khoang đen trắng. Đây là rắn cạp nia cực độc. Tôi vội đưa cháu đi qua thầy lang gần nhà nhờ cứu chữa rồi chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu”, anh Trọng kể.

Ngủ trưa cùng bà dưới nền nhà, cháu bé 3 tuổi bị rắn cực độc cắn nguy kịch - Ảnh 1
Tiên lượng tình trạng của trẻ rất nguy kịch - Ảnh: Báo Tiền Phong

Quá trình đưa vào viện, cháu H. kêu đau khắp nơi trên người rồi lịm dần đi, mắt không mở, nhịp thở không đều. Sau khi sơ cứu đặt ống thở, các bác sỹ tại bệnh viện đã lập tức chuyển cháu H. ra Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Những ngày qua có rất nhiều người đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội để kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cho gia đình cháu H. Thời điểm di chuyển ra bệnh viện, cháu H. đã hôn mê, không cử động. Do tại bệnh viện không có sẵn huyết thanh chữa nọc độc loại rắn đã cắn cháu H. nên phải đặt mua thuốc từ Thái Lan về.

Ngoài ra, ông Đậu Xuân Luân - Chủ tịch UBND xã Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận trường hợp cháu H. bị rắn độc cắn và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu H. là con trai đầu. Thường ngày anh Trọng làm nghề lái xe tải thuê còn vợ không có nghề nghiệp ổn định. Sau cháu H. còn có em gái mới 9 tháng tuổi.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 25/7, bé trai 2 tuổi, ở Kiến Thiết, Yên Sơn, Tuyên Quang được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Ngủ trưa cùng bà dưới nền nhà, cháu bé 3 tuổi bị rắn cực độc cắn nguy kịch - Ảnh 2
Bé trai 2 tuổi ở Tuyên Quang được gia đình đưa vào viện cấp cứu sau 22 giờ bị rắn hổ mang cắn - Ảnh: Báo Dân trí

Gia đình cho biết, trưa hôm qua (ngày 24/7), trẻ đang nằm ngủ trên giường bỗng dưng khóc thét lên. Một con rắn hổ mang đã lẻn lên giường và cắn vào ngón chân cái bên chân trái của trẻ. Gia đình đã đánh chết con rắn và vứt ra vườn.

Thấy trẻ vẫn chơi và ăn uống bình thường, gia đình đã đi lấy thảo dược (không rõ nguồn gốc) về đắp vào đùi cho trẻ để chữa rắn cắn. Qua một đêm ngủ dậy, chân trẻ tím đen, trẻ sốt cao, co giật, nên gia đình đã đưa trẻ đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu

Một giáo viên tử vong bên lề đường sau khi kết thúc buổi dạy ở TP.HCM

Một giáo viên tử vong bên lề đường sau khi kết thúc buổi dạy ở TP.HCM

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ một giáo viên tử vong bên lề đường.

Xem thêm
Từ khóa:   rắn cắn tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 42 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 27 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi