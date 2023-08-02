Một giáo viên tử vong bên lề đường sau khi kết thúc buổi dạy ở TP.HCM

Đời sống 02/08/2023 10:55

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ một giáo viên tử vong bên lề đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 2/8, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ nam giáo viên tử vong bên lề đường.

Nạn nhân được xác định là ông P.V.T. (62 tuổi, ngụ Đồng Nai), giáo viên dạy ngoại ngữ tại TPHCM.

Khoảng 22h ngày 1/8, người dân trên đường Nguyễn Thị Định đoạn qua vòng xoay Mỹ Thủy khoảng 50m phát hiện ông T. nằm bất động bên lề đường. Đến kiểm tra, người đàn ông nằm bất động, đã tử vong nên người dân gọi báo công an.

Một giáo viên tử vong bên lề đường sau khi kết thúc buổi dạy ở TP.HCM - Ảnh 1
Người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên lề đường, chiếc xe máy đã hư đè lên người nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an TP Thủ Đức tới khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng đè lên người nạn nhân. Trên người ông T. mang theo chiếc túi da, bên trong có một máy tính bản, nhiều giấy tờ tùy thân và một ít tiền mặt.

Một giáo viên tử vong bên lề đường sau khi kết thúc buổi dạy ở TP.HCM - Ảnh 2
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường - Báo Người Lao Động

Bên cạnh đó, người nhà nạn nhân cũng cho biết, ông T. là giáo viên dạy ngoại ngữ. Dù nhà xa nhưng nạn nhân không ở trọ. Mỗi ngày, ông T. chạy xe máy từ Đồng Nai qua TPHCM dạy học làm việc xong thì trở về nhà. Gần đây, nạn nhân thường có biểu hiện chóng mặt, choáng váng.

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