Nguyễn Thành Thông và Lê Thị Mỹ Anh - Ảnh: Báo Dân trí

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được nghi phạm trong vụ án mạng này là Nguyễn Thành Thông (sinh năm 2000, quê An Giang) và Lê Thị Mỹ Anh (sinh năm 2006, quê An Giang). Sau đó, công an đã truy tìm và xác định nghi phạm đang trốn tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Đến 19h tối 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thuận An, Công an tỉnh Tiền Giang và Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt được hai nghi phạm. Bước đầu cả hai thừa nhận hành vi giết người để cướp tài sản.