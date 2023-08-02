Lạnh người trước lời khai của đôi nam nữ sát hại nam thanh niên với 21 vết đâm sau lưng ở Tiền Giang

Đời sống 02/08/2023 06:10

Công an đã bắt được 2 nghi phạm liên quan vụ phát hiện thanh niên tử vong với 21 vết đâm sau lưng tại bãi đất trống.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào tối ngày 1/8, hai nghi phạm liên quan vụ nam thanh niên bị giết đã sa lưới khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, sau khi nhận được tin báo về việc người dân phát hiện một thi thể nam giới ở bãi đất trống bên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao với nhiều vết đâm sau lưng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Lạnh người trước lời khai của đôi nam nữ sát hại nam thanh niên với 21 vết đâm sau lưng ở Tiền Giang - Ảnh 1
Nguyễn Thành Thông và Lê Thị Mỹ Anh - Ảnh: Báo Dân trí

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được nghi phạm trong vụ án mạng này là Nguyễn Thành Thông (sinh năm 2000, quê An Giang) và Lê Thị Mỹ Anh (sinh năm 2006, quê An Giang). Sau đó, công an đã truy tìm và xác định nghi phạm đang trốn tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Đến 19h tối 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thuận An, Công an tỉnh Tiền Giang và Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt được hai nghi phạm. Bước đầu cả hai thừa nhận hành vi giết người để cướp tài sản.

Hiện lực lượng công an đang lấy lời khai ban đầu của các đối tượng và sẽ di lý về Bình Dương để điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án.

Lạnh người trước lời khai của đôi nam nữ sát hại nam thanh niên với 21 vết đâm sau lưng ở Tiền Giang - Ảnh 2
Khu vực hiện trường phát hiện nam thanh niên tử vong với 21 vết đâm sau lưng - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 31/7, Công an thành phố Thuận An, Bình Dương phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên trong bãi đất trống ở phường Thuận Giao. Nạn nhân tử vong được xác định là N.T.K (sinh năm 2001, quê tỉnh Hậu Giang).

Nhận tin báo từ người dân, Công an thành phố Thuận An đã cử lực lượng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, thi thể nam thanh niên trên thi thể nạn nhân có 21 vết đâm từ sau lưng do vật nhọn gây ra. Theo người dân, nạn nhân làm việc ở TPHCM, đi chơi từ đêm 30/7. Đến sáng 31/7 thì người nhà biết thông tin vụ việc. Trên người nạn nhân còn điện thoại, tuy nhiên xe máy thì không còn.

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Sau khi ăn quả hồng châu, các cháu có các triệu chứng: Đau đầu, hoa mắt chóng mặt, nôn mửa sau đó được gia đình đưa đến BV Đa khoa huyện Đồng Văn.

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