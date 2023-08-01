Thực hư chuyện '12 con cá sấu sổng chuồng' khiến dân tình hoang mang ở Cà Mau

Ngày 1/8, lãnh đạo UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) thông tin về vụ việc 12 con cá sấu nuôi lâu năm xổng chuồng trên địa bàn huyện.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 1/8, ông Trần Minh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin 12 con cá sấu được nuôi ở địa phương sổng chuồng như tài khoản Facebook “Thanh Lâm” đăng tải là sai sự thật.

Qua xác minh, địa phương đang báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành chức năng về vụ việc để có hướng xử lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau, cho biết đã nắm được vụ việc. Qua xác minh ban đầu, đây là thông tin sai sự thật.

Sở sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn xác minh, xử lý chủ tài khoản Facebook đăng thông tin này, tránh gây hoang mang trong nhân dân.

Thông tin cá sấu xổng chuồng trên mạng xã hội là thất thiệt - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNam+, vào ngày 31/7, tài khoản Facebook “Thanh Lâm” đã đăng tải nội dung kèm theo hình ảnh có dòng chữ: "Cảnh báo Thới Bình, Cà Mau mới sổng chuồng 12 con cá sấu (cá lớn nuôi lâu năm) mọi người thấy video này nhớ nhắc người thân nhé."

Thông tin này đã nhận được nhiều lượt like, chia sẻ và tương tác của người dùng mạng xã hội. Nội dung chủ yếu bày tỏ sự lo ngại trước sự việc trên.

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