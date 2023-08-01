Mức xử phạt của quán cơm bị tố bán thức ăn thừa cho khách ở Bình Định

Đời sống 01/08/2023 13:40

Gần đây, một khoản TikTok đăng clip "tố" chủ quán cơm nói trên lấy thức ăn thừa bỏ vào khay trong tủ để bán cho khách gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, một chủ tài khoản TikTok đăng tải đoạn clip với nội dung tố quán cơm 49 đường Phạm Văn Đồng, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định lấy thức ăn thừa của khách ăn trước bán lại cho khách đến sau. Sau khi đăng tải, clip nhận được rất nhiều ý kiến bình luận, bày tỏ sự bất bình.

Cụ thể, một người đàn ông nói với chủ quán: "Cơm thừa tụi em ăn không hết chị phải bỏ đi chứ răng chị bỏ vào tủ chị bán cho khách". Người này cũng nói, đồ thừa phải bỏ đi, đó là nguyên tắc của quán, cái tâm làm nghề.

Chủ quán trả lời "bỏ vào trong đây chứ bán đâu" sau đó lại nói "nhà chị ăn chứ ai ăn". Người đàn ông không đồng tình với lời giải thích của chủ quán và nói tiếp: "Nếu chị ăn thì chị đem vào trong nhà, chị để trên bàn nhà chị. Còn cái này chị bỏ trong tủ thức ăn của khách"…

B.T.P.P (55 tuổi, chủ quán cơm) cho biết sự việc trong clip xảy ra sau khi có đoàn khách 5 người đến ăn cơm tại quán vào trưa 23.7. Bà P. cho biết khi đoàn khách này ăn xong còn thừa 2 miếng trứng nên bà lấy lại bỏ vào 1 chiếc dĩa cạnh bếp để người hàng xóm lấy cho gà ăn.

Bà P. không thừa nhận chuyện lấy 2 miếng trứng thừa của đoàn khách nói trên để bán lại cho các khách đến sau.

Mức xử phạt của quán cơm bị tố bán thức ăn thừa cho khách ở Bình Định - Ảnh 1
Quán cơm bị tố lấy thức ăn thừa bỏ vào khay trong tủ để bán cho khách - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ VOV, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND thị xã An Nhơn đã chỉ đạo Phòng Y tế thị xã An Nhơn cùng chính quyền địa phương kiểm tra quán cơm này.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định được hành vi bỏ thức ăn thừa để bán cho khách, chủ quán không thừa nhận hành vi và clip chưa xác định hành vi này. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thùng đựng thức ăn thừa và rác tại quán cơm 49 đường Phạm Văn Đồng, phường Nhơn Thành không có nắp đậy, vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND phường Nhơn Thành đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: “Hiện vẫn chưa xác định được tài khoản đăng tải clip. Cơ quan chức năng đã làm việc với chủ quán và xác định quán đó ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn. Tuy nhiên, chủ quán không thừa nhận là đã đổ thức ăn thừa lại, chỉ có để ở gần đấy thôi, không phải đổ lại, chúng tôi mình không có cơ sở để xử lý họ về hành vi đổ thức ăn thừa lại”.

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