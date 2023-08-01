Vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc: Hình ảnh 3 cán bộ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trước lúc hy sinh

Trên trang mạng xã hội mới đây, một clip ghi lại cảnh các thành viên của tổ công tác CSGT Trạm Madaguoi đang hỗ trợ đưa tảng đá ra khỏi mặt đường, tránh gây ùn tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng nay 1/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận các cán bộ, chiến sĩ xuất hiện trong clip đăng tải trên mạng xã hội chính là các thành viên của tổ công tác CSGT Trạm Madaguoi. Cụ thể, sáng 30/7, nhận được thông tin có nhiều tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, án ngữ giữa mặt đường đèo, Tổ công tác Chốt CSGT đèo Bảo Lộc gồm Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Ánh Sáng và một cán bộ CSGT khác đã đến hiện trường xử lý.

Các cán bộ CSGT đến để hỗ trợ đưa tảng đá ra khỏi mặt đường, tránh gây ùn tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, tảng đá quá lớn, việc di chuyển ra khỏi mặt đường gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, đoạn đường đèo bị tắc nghẽn giao thông không thể điều xe máy múc, máy ủi nên nhiều tài xế và hành khách trên đường chung tay cùng cán bộ CSGT đẩy hòn đá ra khỏi lòng đường. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trước lúc hy sinh - Ảnh: Báo Dân trí Sau thời gian dài vật lộn, cuối cùng tảng đá lớn đã được di chuyển ra khỏi mặt đường đèo. Các phương tiện lưu thông trở lại bình thường. Không lâu sau đó, các cán bộ chiến sĩ trở về Chốt CSGT Trạm Madaguoi để di chuyển thiết bị, phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm và gặp sự cố sạt lở đất.

Hậu quả, Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành, Đại úy Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh (người dân địa phương) bị đất đá vùi lấp tử vong. Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vào ngày 30/7, trên đèo Bảo Lộc xảy ra nhiều vụ sạt lở, cán bộ chiến sĩ CSGT đã cùng người dân địa phương di dời các chướng ngại vật trên đường để bảo đảm giao thông thông suốt. Chân dung 3 cán bộ chiến sỹ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào chiều 31/7, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc. Theo đó, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981) được thăng cấp bậc hàm lên Trung tá; Đại úy Lê Quang Thành (SN 1977) được thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá; Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) được thăng cấp bậc hàm lên Đại úy. Bộ trưởng Công an cũng ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh; hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh - nguyên chiến sỹ nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cả thôn họp đêm, góp gần 100 triệu đồng giúp nam sinh có hoàn cảnh éo le vào đại học Nhờ sự chung tay của người dân thôn Thượng Tứ (xã Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng các mạnh thường quân, gia đình nam sinh Bùi Đình Thắng được tiếp thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

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