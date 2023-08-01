'Lạnh sống lưng' trước lời khai của 3 nghi phạm sát hại 2 mẹ con chỉ vì mê tín dị đoan

Đời sống 01/08/2023 06:10

Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 mẹ con tử vong xảy ra tại thôn Cam Pu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 31/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại thôn Cam Pu.

Cụ thể, hàng chục chiến sĩ công an đã xuyên đêm dựng lại hiện trường. Đồng thời, thu thập thêm các chứng cứ liên quan đến vụ án.

Một số chiến sĩ vì quá mệt nên đã trải bạt ngủ vội giữa màn sương đêm. Trong khi đó, hơn 20 cán bộ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, làm rõ các tình tiết trong vụ 2 mẹ con bị sát hại.

'Lạnh sống lưng' trước lời khai của 3 nghi phạm sát hại 2 mẹ con chỉ vì mê tín dị đoan - Ảnh 1'Lạnh sống lưng' trước lời khai của 3 nghi phạm sát hại 2 mẹ con chỉ vì mê tín dị đoan - Ảnh 2
Công an Hà Giang trắng đêm dựng hiện trường vụ 2 mẹ con bị sát hại vì mê tín - Ảnh: Báo Lao Động

 

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về bà Vàng Thị Chủng (SN 1963) và Lùng A Phủng (SN 1991- là con trai bà Chủng) chết tại nhà riêng thuộc thôn Cum Pu, xã Bản Phùng. Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Cơ quan Công an xác định các nghi can là Lý Quang Hùng (sinh năm 2005), thường trú tại xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình; Long A Phủng và Vàng Văn Phủng cùng sinh năm 2004, đều trú tại xã Bản Phùng.

'Lạnh sống lưng' trước lời khai của 3 nghi phạm sát hại 2 mẹ con chỉ vì mê tín dị đoan - Ảnh 3
3 đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: VietNamNet

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do nghi ngờ gia đình nạn nhân biết làm ma ngũ hải hại chết mẹ và chị dâu vào đầu tháng 7/2023, nên khoảng 2h ngày 23/7, Vàng Văn Phủng đã rủ Lý Quang Hùng và Long A Phủng đang ngủ cùng nhà dậy để đi đến nhà nạn nhân để sát hại.

 

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