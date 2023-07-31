Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'khoắng sạch' 400 triệu đồng qua phần mềm thuế giả mạo

Đời sống 31/07/2023 15:40

Công an phường Sài Đồng (quận Long Biên, TP. Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của chị V. (SN 1973; HKTT: Long Biên, Hà Nội) về việc bị một đối tượng giả danh là cán bộ chi cục thuế gọi điện.

Theo thông tin từ báo Công Thương, vào sáng 31/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, vừa qua đã tiếp nhận đơn trình báo của chị V. (SN 1973; Hộ khẩu thường trú tại Long Biên) về việc bị một đối tượng giả danh là cán bộ chi cục thuế gọi điện.

Cụ thể, đối tượng đã gửi một đường link và hướng dẫn chị V. truy cập để cài đặt phần mềm nộp thuế. Sau khi truy cập vào đường link để cài đặt phần mềm, chị V. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 400 triệu đồng. Lúc này, chị mới biết mình bị lừa đảo và đến cơ quan công an trình báo.

 

Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'khoắng sạch' 400 triệu đồng qua phần mềm thuế giả mạo - Ảnh 1
Người phụ nữ mất hơn 400 triệu đồng vì cài đặt phần mềm thuế giả mạo - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, qua trường hợp này, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn không chính thống, không phải do Tổng cục Thuế cung cấp.

Nếu người dùng cài đặt phần mềm giả mạo sẽ có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, máy tính của người dùng từ xa để thực hiện việc soạn, gửi tin nhắn SMS; mở khóa thiết bị di động; bật tắt mạng Internet, truy cập wifi; đọc, ghi danh bạ; đọc, ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi, tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại.

 

Đặc biệt, các tin nhắn xác thực mã OTP, việc truy cập, chuyển tiền đều bị phần mềm gián điệp ẩn (không hỗ trợ cho người dùng) và chuyển cho các đối tượng lừa đảo mà chủ điện thoại không hề hay biết.

Khi nhận được các tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông tay không đỡ em bé rơi từ tầng 3 xuống

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông tay không đỡ em bé rơi từ tầng 3 xuống

Gần đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người tìm cách đỡ em bé rơi từ ban công tầng 3 một tòa nhà xuống đất.

Xem thêm
Từ khóa:   lừa đảo tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 32 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 32 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi