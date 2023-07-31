Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử vong

Đời sống 31/07/2023 13:12

Lãnh đạo UBND xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) cho biết nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở vùi lấp 4 người ở đèo Bảo Lộc đã được tìm thấy.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào trưa 31/7, lãnh đạo UBND xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) cho biết nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở vùi lấp 4 người ở đèo Bảo Lộc đã được tìm thấy.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Ngọc Anh (lao động tự do), gặp nạn khi đang hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi vị trí nguy hiểm. Thi thể anh Ngọc Anh được tìm thấy dưới một lớp đất đá lớn vào khoảng 12h trưa cùng ngày. Đây cũng là nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở vùi lấp 3 cán bộ CSGT và người dân xảy ra vào chiều 30/7.

Sau khi tìm thấy thi thể các nạn nhân, công tác dọn dẹp, khắc phục vụ sạt lở sẽ được đẩy nhanh nhằm sớm bảo đảm cho giao thông qua lại khu vực này.

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử vong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra khỏi khu sạt lở - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, thi thể 3 cán bộ Trạm CSGT Madaguuoi hy sinh trong vụ sạt lở là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi) và Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) đã được tìm thấy vào đêm 30/7. Như vậy, cả 4 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở đã không may qua khỏi.

Khoảng 14h30, các cán bộ CSGT thuộc Trạm Madaguoi đang đi tuần tra kiểm soát trên đèo Bảo Lộc thì nhận thông tin chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở.  Nhóm cán bộ trở về, cùng anh Phạm Ngọc Anh hỗ trợ di chuyển máy móc, trang thiết bị ra khỏi chốt trực thì vụ sạt lở xảy ra, vùi lấp 4 người.

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã điều động lực lượng cứu hộ đến hiện trường, đèo Bảo Lộc được phong tỏa để đảm bảo an toàn cũng như để triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân. 

Bộ Công an đã có quyết định thăng quân hàm cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi) lên Trung tá; thăng quân hàm cho Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi) lên Đại úy; thăng quân hàm cho Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) lên Đại úy.

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Sự việc thương tâm xảy ra lúc 8 giờ sáng 31/7, tại một công trình xây dựng thuộc thôn Bấc 2, xã Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

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