Chiến sỹ CSGT kể lại phút giây thoát khỏi 'cửa tử' sau vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khiến 4 người chết

Đời sống 31/07/2023 10:30

Vụ sạt lở kinh hoàng tại Trạm CSGT Madaguoi đã khiến 3 cán bộ, chiến sỹ CSGT và 1 người dân thiệt mạng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin trên đèo Bảo Lộc có sạt lở, các chiến sĩ CSGT thuộc Trạm CSGT Madaguoi (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 3 chiến sĩ CSGT và một người dân tham gia hỗ trợ.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân. Đó là 3 CSGT gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Thượng úy Lê Ánh Sáng và Thượng úy Lê Quang Thành.

Chiến sỹ CSGT kể lại phút giây thoát khỏi 'cửa tử' sau vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khiến 4 người chết - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở trạm CSGT đèo Bảo Lộc khiến 3 chiến sĩ CSGT cùng 1 người dân bị vùi lấp - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, ba chiến sỹ CSGT thoát nạn gồm anh Tri, anh Hưng và anh Trung. Cả ba đều công tác tại Trạm CSGT Madaguoi. Anh Tri cho biết, chiều 30/7, anh em chiến sỹ tại khu chốt của Trạm CSGT Madaguoi ăn cơm trưa xong mỗi người tỏa đi mỗi hướng để thu dọn đồ đạc nhằm phòng tránh sạt lở. Khi đó, anh Tri ngồi gần khu vực bếp ăn để nhắn tin.

“Lúc 14h37, tôi gửi tin nhắn trong nhóm để cảnh báo anh em nguy hiểm có thể ập đến thì khoảng 3 phút sau, đất đá đổ ập xuống. Mọi người hô to “núi lở, núi lở”. Anh em người chạy hướng ra ngoài, người chạy hướng vào phía trong. Chỉ trong vòng 5 giây, đất đá đã bao trùm tất cả”, anh Tri nghẹn ngào kể lại.

 

Anh Tri chia sẻ, sau khi vụ sạt lở xảy ra, anh và các chiến sĩ may mắn sống sót đã cùng mọi người tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Anh Tri lúc túc trực ở hiện trường, lúc về Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai để nắm bắt tình hình của đồng đội.

Chiến sỹ CSGT kể lại phút giây thoát khỏi 'cửa tử' sau vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khiến 4 người chết - Ảnh 2
Anh Tri (mặc áo mưa màu xanh) bàng hoàng kể lại sự việc - Ảnh: VTC News
Chiến sỹ CSGT kể lại phút giây thoát khỏi 'cửa tử' sau vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khiến 4 người chết - Ảnh 3
Anh Trung (trái) và anh Hưng (thứ 2 từ phải qua) thất thần ngồi cùng các đồng đội - Ảnh: VTC News

Riêng anh Hưng và anh Trung vẫn còn bàng hoàng và thất thần sau sự việc. Hai anh thẫn thờ, ngồi im lặng trên hành lang của Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai. Một số người khuyên các anh về chợp mắt cho khỏe. Tuy nhiên, các anh muốn ở lại gần khu nhà tiễn biệt để những người nằm xuống được “ấm lòng”.

Đến sáng 31/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành các công tác lấy mẫu ADN nhằm xác định nhân thân của nạn nhân vì thi thể không còn nguyên vẹn. Từ tối 30/7 đến sáng 31/7, huyện Đạ Huoai liên tục có mưa kéo dài khiến cho công tác xử lý hiện trường, tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Công tác cứu nạn cực kỳ vất vả.

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