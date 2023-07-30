Ngày 30/7, Công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ chồng dùng điếu cày đánh vợ.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 2 phút 9 giây, ghi lại cảnh cãi vã giữa 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ, sau đó, người đàn ông đã cầm điếu cày đánh nhiều lần vào đầu, tay của người phụ nữ khiến người này nằm ra sàn nhà.

Đoạn clip đã thu hút hàng trăm lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội. Chứng kiến sự việc trên, nhiều người bày tỏ sự bất bình.

Công an hiện đang xác minh việc chồng dùng điếu đánh nhiều nhát vào đầu và mặt vợ - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Người đàn ông đánh vợ bằng điếu cày - Ảnh: Báo Lao Động

Theo nguồn tin của báo Lao Động, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 23.8, tại nhà nghỉ Hoa Phương (khu 2A, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn). Lúc này, ông Nguyễn Cao Tr (52 tuổi, ở xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) do mâu thuẫn với vợ là bà Nguyễn Thị Ph (49 tuổi, ở khu 2A, xã Tân Phú) đã dùng ống điếu cày đánh liên tiếp vào người bà Ph.

Hậu quả, bà Ph phải đi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tân Sơn.

Hiện tại, Công an huyện Tân Sơn đang điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, phía bà Ph. không có đơn đề nghị, không yêu cầu giám định sức khoẻ.

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