Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi bị bán giá 40 triệu đồng, ép phục vụ quán karaoke ở Cần Thơ

Đời sống 30/07/2023 11:20

Công an Cần Thơ điều tra cho thấy các bị can đã thực hiện hành vi "mua bán" một em gái tên T chưa đủ 16 tuổi ngụ tỉnh Trà Vinh vào quán karaoke trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 30/7, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án Mua bán người dưới 16 tuổi. Đồng Thị Bé Hai (37 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh - chủ mưu trong vụ án) đã bị bắt tạm giam. Đồng phạm Trịnh Huệ Hiếu (35 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đồng phạm Nguyễn Hoàng Phong (19 tuổi) bị tạm giam do liên quan một vụ án mua bán người khác.

Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi bị bán giá 40 triệu đồng, ép phục vụ quán karaoke ở Cần Thơ - Ảnh 1
Hiếu và Bé Hai tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 21/3, công an nhận được tin báo của người dân về dấu hiệu mua bán người ở quán karaoke VT09 tại thị trấn Vĩnh Thạnh. Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện 4 thiếu nữ dưới 16 tuổi đang làm phục vụ trong quán.

Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi bị bán giá 40 triệu đồng, ép phục vụ quán karaoke ở Cần Thơ - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Quá trình xác minh, công an xác định thiếu nữ Thạch Ngọc T. (15 tuổi, quê ở Trà Vinh) đã bị Bé Hai mua từ Phong với giá 40 triệu đồng. Quá trình mua bán người, Hiếu là đối tượng trả tiền và dẫn T. về giao cho Bé Hai.

Sau khi mua về, Bé Hai đã ép T. làm việc để trả nợ số tiền đối tượng phải bỏ ra để mua nạn nhân.

Va chạm với xe tải trên đường đi làm về, hai vợ chồng làm công nhân tử vong tại chỗ

Va chạm với xe tải trên đường đi làm về, hai vợ chồng làm công nhân tử vong tại chỗ

Chiếc xe tải ôm cua từ khu công nghiệp Mỹ Phước 3 ra quốc lộ 13 thì va chạm với xe máy khiến hai vợ chồng làm công nhân tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   buôn bán người tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 30 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 45 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 30 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi