Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi bị bán giá 40 triệu đồng, ép phục vụ quán karaoke ở Cần Thơ

Công an Cần Thơ điều tra cho thấy các bị can đã thực hiện hành vi "mua bán" một em gái tên T chưa đủ 16 tuổi ngụ tỉnh Trà Vinh vào quán karaoke trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 30/7, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án Mua bán người dưới 16 tuổi. Đồng Thị Bé Hai (37 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh - chủ mưu trong vụ án) đã bị bắt tạm giam. Đồng phạm Trịnh Huệ Hiếu (35 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đồng phạm Nguyễn Hoàng Phong (19 tuổi) bị tạm giam do liên quan một vụ án mua bán người khác.

Hiếu và Bé Hai tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 21/3, công an nhận được tin báo của người dân về dấu hiệu mua bán người ở quán karaoke VT09 tại thị trấn Vĩnh Thạnh. Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện 4 thiếu nữ dưới 16 tuổi đang làm phục vụ trong quán.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Quá trình xác minh, công an xác định thiếu nữ Thạch Ngọc T. (15 tuổi, quê ở Trà Vinh) đã bị Bé Hai mua từ Phong với giá 40 triệu đồng. Quá trình mua bán người, Hiếu là đối tượng trả tiền và dẫn T. về giao cho Bé Hai.

Sau khi mua về, Bé Hai đã ép T. làm việc để trả nợ số tiền đối tượng phải bỏ ra để mua nạn nhân.

Va chạm với xe tải trên đường đi làm về, hai vợ chồng làm công nhân tử vong tại chỗ Chiếc xe tải ôm cua từ khu công nghiệp Mỹ Phước 3 ra quốc lộ 13 thì va chạm với xe máy khiến hai vợ chồng làm công nhân tử vong tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giai-cuu-thieu-nu-15-tuoi-bi-ban-gia-40-trieu-ong-ep-phuc-vu-quan-karaoke-o-can-tho-606104.html