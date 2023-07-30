Tháo cạn hồ thủy điện, tìm thấy thi thể bé gái khiếm thị mất tích khi bị lũ cuốn

Đời sống 30/07/2023 08:18

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây (tỉnh Lào Cai) đã mở cửa xả đáy tháo cạn hồ thủy điện Nậm Xây Luông 4-5 để tìm thi thể cháu G.T.N..

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào khoảng 8h sáng 28/7, ông Giàng A Páy (trú tại thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn) dắt con gái là Giàng Thị N (sinh năm 2008) vốn bị mù bẩm sinh qua suối đi làm nương. Khi đến giữa suối N bất ngờ bị trượt chân trôi về phía hạ lưu.

 

Vị trí nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích cách đập thủy điện Nậm Xây Luông khoảng 500m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm dọc suối xuôi về phía hồ thủy điện.

Tháo cạn hồ thủy điện, tìm thấy thi thể bé gái khiếm thị mất tích khi bị lũ cuốn - Ảnh 1
Sau khi tháo cạn hồ thủy điện, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể cháu bé - Ảnh: Báo Lào Cai

Theo thông tin từ báo Dân trí, lực lượng cứu hộ gồm gần 100 người gồm công an huyện Văn Bàn và dân quân xã Nậm Xây đã cùng người dân tìm kiếm cháu bé dọc dòng suối. Do nước suối lớn, hồ thủy điện Nậm Xây Luông 4-5 cũng đầy nước nên đến trưa ngày 29/7 vẫn không có kết quả.

UBND huyện Văn Bàn đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây mở cửa xả đáy hồ thủy điện của Nhà máy thủy điện Nậm Xây Luông 4-5, nơi dòng suối Nậm Xây đổ vào, để hỗ trợ lực lượng cứu nạn tìm kiếm nạn nhân.

Sau hơn 2 tiếng Nhà máy thủy điện Nậm Xây Luông 4-5 mở cửa xả đáy hồ thủy điện, chiều cùng ngày lực lượng cứu nạn của huyện Văn Bàn và xã Nậm Xây đã tìm thấy thi thể cháu G.T.N. dưới lòng hồ.

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