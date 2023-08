Trường mần non lên tiếng xin lỗi vụ giáo viên rửa khay ăn của trẻ bên bồn cầu

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 28/7, thông tin từ Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phát thông báo chính thức liên quan đến những hình ảnh khiến phụ huynh bức xúc xảy ra tại một trường trực thuộc.

Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing cho rằng, vấn đề bắt đầu từ một nhân viên cũ của Trường Mầm non Green (tên gọi cũ của trường Mầm non Viet Sing mới này). Từ ngày 01/07/2023, trường này được nhận tiếp quản từ chủ đầu tư của Trường Mầm non Viet Sing. Khi tiếp nhận, chủ đầu tư mới không thể nhận hết nhân sự cũ mà sẽ có sự cân đối về mức độ phù hợp, điều này dẫn đến sự bất mãn của nhân viên này.