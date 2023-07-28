Trường mần non lên tiếng xin lỗi vụ giáo viên rửa khay ăn của trẻ bên bồn cầu

Đời sống 28/07/2023 15:29

Trường Mầm non Viet Sing cho biết lãnh đạo trường đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh. 2 ngày qua, cơ quan chức năng, đại diện phụ huynh đã làm việc trực tiếp với những người liên quan.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 28/7, thông tin từ Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phát thông báo chính thức liên quan đến những hình ảnh khiến phụ huynh bức xúc xảy ra tại một trường trực thuộc.

Theo thông báo, ban lãnh đạo Hệ thống Viet Sing gửi lời xin lỗi đến phụ huynh và cho biết, trong hai ngày vừa qua, ban lãnh đạo và các cơ quan chức năng cùng đại diện phụ huynh đã làm việc trực tiếp với những người liên quan và kiểm chứng lại tất cả thông tin.

 

Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing cho rằng, vấn đề bắt đầu từ một nhân viên cũ của Trường Mầm non Green (tên gọi cũ của trường Mầm non Viet Sing mới này). Từ ngày 01/07/2023, trường này được nhận tiếp quản từ chủ đầu tư của Trường Mầm non Viet Sing. Khi tiếp nhận, chủ đầu tư mới không thể nhận hết nhân sự cũ mà sẽ có sự cân đối về mức độ phù hợp, điều này dẫn đến sự bất mãn của nhân viên này.

 

“Nhân viên này đã lan truyền và đăng tải những thông tin tiêu cực về khẩu phần và chất lượng thực phẩm cho các cháu. Ðiều này dẫn đến sự hoang mang cho phụ huynh. Về thực chất, Trường Mầm non Green vừa mới nhận chuyển giao và ngay lập tức tiến hành cải tạo bếp ăn và căng tin, thực phẩm đang được nấu và chế biến ở cơ sở Viet Sing Sunrise và vận chuyển đến Trường Green. Thời gian sửa chữa dự kiến sẽ kết thúc trước khi năm học mới bắt đầu, trong thời gian này, phụ huynh hoàn toàn có thể giám sát chất lượng qua camera, phần mềm Kids Online hoặc đến kiểm tra trực tiếp ở trường”, thông báo viết.

 

Trường mần non lên tiếng xin lỗi vụ giáo viên rửa khay ăn của trẻ bên bồn cầu - Ảnh 1
Giáo viên rửa khay thức ăn của trẻ bên bồn cầu khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, với những bức ảnh được lan truyền về vấn đề vệ sinh khay bát, chăn gối và nguồn nước ở cơ sở Viet Sing Garden Hills, Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing cho rằng, trong quá trình thông tin được đăng tải và lan truyền, có sự việc cô giáo đã nghỉ việc của trường cung cấp những thông tin chứng minh những vấn đề trong những bức ảnh này là có thật đã gây hoang mang cho phụ huynh và công chúng.

“Về bức ảnh khay bát được rửa trong nhà vệ sinh, bất kể bức hình này được chụp trong hoàn cảnh nào, ban lãnh đạo xin thừa nhận, đây là lỗi vận hành sai quy trình. Hành vi đặt khay đồ ăn lên bệ vệ sinh là không thể chấp nhận được. Ban lãnh đạo, ban giám hiệu và các giáo viên đã nghiêm túc kiểm điểm và không để sự việc tương tự lặp lại”, Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing thừa nhận.

Về bức ảnh chăn gối bị vứt bừa bộn ở sàn nhà, trường này cho rằng, “đây là một bức ảnh có chủ đích dàn dựng, bởi lẽ, giáo viên không bao giờ để xảy ra tình trạng vứt bừa chăn gối của các bé ra như ảnh. Theo phỏng đoán của các cô trong trường, bức ảnh này chỉ có thể chụp khi thực hiện quá trình thêm bớt bông vào gối trước khi bước vào năm học mới”.

Trường mần non lên tiếng xin lỗi vụ giáo viên rửa khay ăn của trẻ bên bồn cầu - Ảnh 2
Hình ảnh nguồn nước đen ngòm ở trường mầm non - Ảnh: Báo Tiền Phong

Về hình ảnh nước đen chảy ra từ vòi, Ban lãnh đạo Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing cho rằng, hiện tượng nước đen này xuất phát từ việc sục rửa bồn. Tại cơ sở Garden Hills, trong thời gian qua có sử dụng hai nguồn nước song song. Về hệ thống nước lọc, trường sử dụng bể tinh lọc được cung cấp bởi Công ty CP Thiết bị công nghệ Toàn cầu - GÐ Công ty đồng thời cũng có con học ở trường.

Hệ thống lọc đã được kiểm định và có giấy cấp phép kèm theo, nước được sử dụng cho việc rửa, xả bồn cầu, tưới cây và PCCC. Nước này hoàn toàn không sử dụng cho việc ăn uống, vì cơ sở Garden Hills nhận trung chuyển đồ ăn từ bếp ăn tập trung ở cơ sở Sunrise. Khu vực bếp ăn của cơ sở này đang trong thời gian hoàn thiện.

Cũng trong thông báo, ban lãnh đạo Hệ thống Trường Mầm non Viet Sing thừa nhận đã lỏng lẻo và thiếu sát sao trong vấn đề quản lý nhân sự và vận hành. Ban lãnh đạo ngay lập tức có quyết định điều chỉnh và khắc phục.

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