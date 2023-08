Cảnh báo bão Doksuri giật cấp 16, cách Phúc Kiến khoảng 310 km

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 27/7, vị trí tâm bão số 2 (tên quốc tế là bão Doksuri) cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 310 km về phía Nam Đông Nam.

Theo thông tin từ VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 27/7, vị trí tâm bão số 2 (tên quốc tế là bão Doksuri) cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 310 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (134 - 166 km/h), giật cấp 16.

Dự báo 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Đến 7h ngày 29/7, bão số 2 không thay đổi hướng cũng như tốc độ di chuyển, bão suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh dưới cấp 6

Tác động của bão, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, khu vực Đông Bắc gió mạnh cấp 9-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m.

Bão số 2 giật cấp 16, cách Phúc Kiến khoảng 310 km

Theo thông tin từ báo Trà Vinh, trên đất liền nước ta, từ đêm 27/7 đến đêm 28/7, Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm; Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Từ 29/7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Từ chiều tối 27/7 đến ngày 29/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, chiều tối và tối 27/7, Nam Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

