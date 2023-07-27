Thót tim giải cứu người phụ nữ lơ lửng tại tầng 11 chung cư ở Hà Nội

Đời sống 27/07/2023 16:58

Vào ngày 27/7, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH của đơn vị nhận được tin báo tại tòa nhà Tân Hoàng Minh trên đường Lạc Long Quân có người phụ nữ đứng ngoài lan can tầng 11 với ý định tự tử.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 27/7, lãnh đạo Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 0h55 cùng ngày tại tòa nhà Tân Hoàng Minh trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cụ thể, người phụ nữ đứng ngoài lan can tầng 11 với ý định tự tử.

Thót tim giải cứu người phụ nữ lơ lửng tại tầng 11 chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1
Các chiến sĩ công an đưa người phụ nữ xuống nơi an toàn - Ảnh: VTC News
Thót tim giải cứu người phụ nữ lơ lửng tại tầng 11 chung cư ở Hà Nội - Ảnh 2
Nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH đã xuất 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Xuân La nhanh chóng triển khai các biện pháp an toàn, tiếp cận người phụ nữ từ tầng 10 của tòa nhà.

Khi tiếp cận, các chiến sĩ công an đã động viên, trấn an tinh thần, đưa người phụ nữ xuống nơi an toàn và bàn giao cho gia đình.

Người phụ nữ tên là H. (SN 1971, quê ở Quảng Ninh), hiện nay làm nội trợ tại gia đình.

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