Thót tim giải cứu người phụ nữ lơ lửng tại tầng 11 chung cư ở Hà Nội

Vào ngày 27/7, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH của đơn vị nhận được tin báo tại tòa nhà Tân Hoàng Minh trên đường Lạc Long Quân có người phụ nữ đứng ngoài lan can tầng 11 với ý định tự tử.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 27/7, lãnh đạo Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 0h55 cùng ngày tại tòa nhà Tân Hoàng Minh trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cụ thể, người phụ nữ đứng ngoài lan can tầng 11 với ý định tự tử.

Các chiến sĩ công an đưa người phụ nữ xuống nơi an toàn - Ảnh: VTC News

Nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH đã xuất 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Xuân La nhanh chóng triển khai các biện pháp an toàn, tiếp cận người phụ nữ từ tầng 10 của tòa nhà.

Khi tiếp cận, các chiến sĩ công an đã động viên, trấn an tinh thần, đưa người phụ nữ xuống nơi an toàn và bàn giao cho gia đình.

Người phụ nữ tên là H. (SN 1971, quê ở Quảng Ninh), hiện nay làm nội trợ tại gia đình.

Chuyện trường mầm non ở Nghệ An rửa khay ăn của trẻ bên bồn cầu, cơ quan chức năng nói gì? Vào ngày 27/7, mạng xã hội xuất hiện những phản ánh về việc trường mầm non V.S.G.H (đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) mất an toàn vệ sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-giai-cuu-nguoi-phu-nu-lo-lung-tai-tang-11-chung-cu-o-ha-noi-605590.html