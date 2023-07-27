Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Phú Riềng Đỏ (P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) khiến bé trai 8 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 10h40 ngày 27/7, người phụ nữ khoảng 55 tuổi điều khiển xe máy điện BS 67AC - 126.22 chở theo cháu trai 8 tuổi lưu thông trên đường Phú Riềng Đỏ, hướng từ TX.Phước Long đi TP.Đồng Xoài.

Khi đến đoạn thuộc khu phố Tân Bình, P.Tân Bình (TP.Đồng Xoài), xe ben BS 93H - 009.69 lưu thông cùng chiều từ phía sau chạy lên va chạm khiến xe máy cùng 2 bà cháu ngã ra đường, bé trai 8 tuổi bị bánh xe ben cán qua người, tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến bé trai 8 tuổi tử vong dưới bánh xe ben đang được CSGT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc xảy ra tương tự vào khoảng 13h ngày 19/12/2022, bé B.H.G.B. (10 tuổi) đạp xe chở em gái là B.T.K.L. (8 tuổi, cùng học tại Trường tiểu học Trưng Vương) theo quốc lộ 20 đến trường.

Khi đến km46 +200, đoạn thuộc thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, xe tải ben biển số 49H-006.65 từ phía sau vượt lên va chạm vào xe đạp của hai cháu bé. Cú tông mạnh khiến hai cháu bé ngã ra đường. Bé B. bị xe tải ben cán qua tử vong tại chỗ, còn bé L. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Bước đầu xác định cháu L. bị gãy chân, dập nát ống quyển chân trái.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Định Quán nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-ba-chau-va-cham-voi-xe-ben-be-trai-8-tuoi-tu-vong-tai-cho-605533.html