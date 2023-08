Nạn nhân nam (22 tuổi, ở Nam Định) vào viện trong tình trạng tỉnh, bầm tím cẳng chân. Các bác sĩ cho tiến hành chụp X-quang, không thấy tổn thương xương cẳng, bệnh nhân sau khi được sơ cứu ổn định đã được cấp đơn về điều trị tại nhà.

Bệnh nhân thứ 4 là nữ (48 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội), là vợ tài xế lái ô tô gây tai nạn. Khi xảy ra tai nạn, nạn nhân ngồi ghế phụ, vào viện trong tình trạng tỉnh, biến dạng khủyu và cổ tay phải. Các bác sĩ tiến hành xử trí nẹp cố định tạm thời cánh cẳng tay phải. Người bệnh xin chuyển Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

Sau tai nạn, 4 người phải đi cấp cứu, gồm cả vợ của lái xe - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào trưa ngày 27/7, Công an TP Hà Nội đã có thông tin về vụ tai nạn xảy ra vào tối 26/7 trên đường Phạm Văn Đồng (Mai Dịch, Cầu Giấy).

Theo đó, khoảng 20h55 ngày 26/7, ông N.T.V (trú tại Phú Thượng, quận Tây Hồ) điều khiển xe ôtô BKS 29A-68.0XX trên đường Phạm Văn Đồng (hướng về cầu Mai Dịch). Khi qua ngã 3 Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt thì va chạm với một số phương tiện rồi đâm vào 3 người trên vỉa hè trước số nhà 165 Phạm Văn Đồng. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu bệnh viện E, trong đó có 1 người đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố đã phối hợp lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Cầu Giấy và lực lượng y tế khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc. Qua kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Hiện Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.