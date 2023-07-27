Lý do ông Huỳnh Uy Dũng chưa đủ cơ sở là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng

Đời sống 27/07/2023 07:34

Vào ngày 26/7, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho rằng, chưa có cơ sở xác định hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng cấu thành tội phạm, là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho rằng, chưa có cơ sở xác định hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng cấu thành tội phạm, là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng.

Đây là nội dung mới trong kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) và đồng phạm bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

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Ông Huỳnh Uy Dũng xuất hiện cùng bà Nguyễn Phương Hằng trong 1 số buổi livestream - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, TAND TP HCM yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ những vấn đề liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Phương Hằng), có dấu hiệu đồng phạm với bà Phương Hằng hay không.

Sau khi điều tra bổ sung, Công an TP HCM đã kết luận chưa có dấu hiệu xác định ông Huỳnh Uy Dũng có dấu hiệu hình sự. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND TP HCM.

Kết luận điều tra thể hiện bà Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội xâm phạm đến danh dự 9 người gồm: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển. 

Lý do ông Huỳnh Uy Dũng chưa đủ cơ sở là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2
Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm - Ảnh: VNExpress

Bà Nguyễn Phương Hằng khai rằng những thông tin bà nói trên livestream do nằm mơ, đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng. Các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng tại TP HCM nhiều nhất có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận.

Tại Bình Dương, các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng xúc phạm người khác, có người xem nhiều nhất lên đến 926.000 lượt xem, 41.000 lượt thích và 32.000 lượt bình luận.

Trong vụ án này, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, ông Quân nhiều lần phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

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