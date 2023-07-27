Nguyên nhân ô tô lao lên vỉa hè khiến 4 người thương vong ở Hà Nội

Đời sống 27/07/2023 07:20

Chiếc ô tô phóng với tốc độ cao đã lao hẳn lên vỉa hè và tông trúng nhiều người.

Theo thong tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 21h30 ngày 26/7, trên đường Phạm Văn Đồng (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Camry phóng với tốc độ cao đã lao hẳn lên vỉa hè và tông trúng nhiều người. 

Ban đầu xác định 4 người bị thương gồm 2 người trên ô tô và 2 người đang ngồi uống trà đá tại vỉa hè. Ba nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Trong đó, một người đàn ông tử vong tại bệnh viện, hai người còn lại bị thương nhẹ.

Nguyên nhân ô tô lao lên vỉa hè khiến 4 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 1Nguyên nhân ô tô lao lên vỉa hè khiến 4 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 2
Tài xế rời khỏi hiện trường, sau đó cũng đã đến cơ quan công an để trình diện - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VTC News, tại hiện trường, chiếc ô tô gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu. Xung quanh la liệt mảnh vỡ, đồ đạc của hàng quán vỉa hè bị húc tung, vương vãi khắp nơi.

Bên cạnh đó, người dân cho biết, chiếc ô tô do người đàn ông trung niên điều khiển, trên xe có một người phụ nữ. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân ô tô lao lên vỉa hè khiến 4 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 3
Sau cú va chạm mạnh, chiếc ô tô bị biến dạng phần đầu - Ảnh: VTC News

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6  cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử lực lượng ra hiện trường ứng cứu các nạn nhân và phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn.

Hiện tài xế gây tai nạn đã trình diện tại Đội CSGT số 6. Theo lời khai ban đầu, vụ việc xảy ra là do mất lái, kết quả kiểm tra cũng không ghi nhận tài xế vi phạm nồng độ cồn.

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