Hai mẹ con đang ngủ thì cửa hàng hải sản bất ngờ bị đốt trong đêm

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 26/7, một lãnh đạo Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho hay lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc phóng hỏa một cửa hàng bán hải sản tươi sống tại khu 4 phường Quảng Yên gây thiệt hại lớn.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 11/7, khi bà Đoàn Thị L. (48 tuổi) đang cùng con trai ngủ trong căn nhà cũng là cửa hàng bán hải sản tươi sống ở khu 4 phường Quảng Yên thì bất ngờ căn nhà bốc cháy dữ dội. May mắn có người dân phát hiện, hô hoán nên bà L. cùng con trai kịp thời thoát nhờ sang nhà hàng xóm bên cạnh. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản bên trong căn nhà và hải sản tươi sống, với thiệt hại ước tính cả tỉ đồng.

Khi kiểm tra hệ thống camera an ninh gần đó, người dân phát hiện, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, 2 thanh niên lạ mặt chở nhau bằng xe máy dừng lại gần cửa hàng để người ngồi sau đến châm lửa đốt thùng xốp, gây ra vụ cháy lớn. Sau khi phóng hỏa, 2 đối tượng này lập tức lên xe máy tẩu thoát.

Theo bà L., trong quá trình buôn bán hải sản, bà có nhiều người nợ mình số tiền lớn và cũng có nhiều "đối thủ" mà bản thân không thể biết hết ai đã ra tay phóng hỏa. Hầu hết tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội "hủy hoại tài sản".

Đối tượng lạ mặt gây ra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 24/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay hai trong ba nạn nhân trong vụ phòng trọ bị phóng hỏa trong đêm ở Biên Hòa đã tử vong.

Sau gần một tháng điều trị, bà B.T.N. (43 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) đã tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân thứ ba là ông N.V.A. (48 tuổi, chồng bà N.) sức khỏe đã ổn định.

Ttrong lúc gia đình bà N. đang ngủ thì bất ngờ bị người lạ mặt đổ xăng vào phòng rồi châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh vội đến dập lửa, hỗ trợ cứu người khỏi đám cháy. Tuy nhiên vụ cháy bất ngờ khiến vợ chồng bà N. và con trai bị bỏng nặng. Họ được người dân đưa vào bệnh viện sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng) - nghi can châm lửa đốt phòng trọ của bà N. - khi Minh đang lẩn trốn ở Bạc Liêu.

Bước đầu Minh khai gần đây xảy ra mâu thuẫn với bạn gái (từng thuê trọ cùng chỗ gia đình bà N.) nên mang xăng đến dãy trọ của bạn gái rồi phóng hỏa. Tuy nhiên, Minh đốt nhầm phòng trọ của bà N. thay vì phòng của bạn gái.