Lời khai của cặp vợ chồng lừa người thân quen hơn 15 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Đời sống 26/07/2023 07:41

Để nhận tiền của người bạn ở nước ngoài hỗ trợ, ông Nguyễn Phước Hùng (54 tuổi) và bà Hoàng Thị Hồng Nhạn (52 tuổi) vay hơn 15 tỷ đồng nộp phí nhưng sau đó biết bị lừa, không có khả năng trả nợ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 25/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với cặp vợ chồng Nguyễn Phước Hùng (54 tuổi) và Hoàng Thị Hồng Nhạn (52 tuổi, cùng trú tổ 9, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, cặp vợ chồng này có quan hệ thân thiết với chị H.T.K.N (55 tuổi, trú Hòa Minh, Liên Chiểu). Đầu năm 2022, cả 2 nói với vợ chồng chị N. là cần tiền nộp các khoản chi phí để nhận số tiền 850.000 USD, nhưng do tình hình kinh tế khó khăn nên đề nghị vay mượn.

Vì tin lời, từ ngày 15/3/2022 đến 17/5/2023, vợ chồng chị N. đã cho vợ chồng Nhạn-Hùng mượn tổng cộng hơn 15,8 tỷ đồng. Phát hiện sự việc không đúng và không lấy lại được tiền nên chị N. đã làm đơn tố cáo đến Công an TP Đà Nẵng.

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Công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phước Hùng - Ảnh: Vietnamnet

Bước đầu, Nhạn khai nhận, năm 2008 có tham gia hội thảo tại Mỹ, gặp và có quen biết người đàn ông tên Mark. Ông Mark giới thiệu quốc tịch Mỹ, gia đình sống tại Anh và có công ty chuyên xây dựng công trình ở các nước Trung Đông. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội Whatsapp.

Đến năm 2021, Mark liên lạc với Nhạn hỏi mượn tiền để trả tiền nợ khi thực hiện công trình. Nhạn đồng ý và đã chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin từ ông N.V.N để chuyển sang ví điện tử do Mark cung cấp thông qua sàn giao dịch Binance.

Cuối năm 2021, Mark tiếp tục liên lạc với Nhạn và hỏi về tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhạn có kể với Mark về tình hình công ty của mình tại Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đang gặp khó khăn về tài chính. Nghe vậy, Mark nói muốn giúp đỡ Cty của Nhạn vượt qua khó khăn. Mark thông tin với Nhạn là công ty của ông đã thực hiện xong hợp đồng kinh tế với một đối tác tại Senegal và đã thanh toán số tiền 850.000 USD. Tuy nhiên, Mark nói rằng không biết cách chuyển số tiền này về Việt Nam nên hướng dẫn Nhạn liên hệ với một luật sư tên là Sidy để hỗ trợ.

Sidy chủ động liên hệ với Nhạn qua mạng xã hội Whatsapp và email để hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền. Sidy nói với Nhạn là sẽ mở một tài khoản tại ngân hàng rồi sau đó gửi thẻ ATM về Việt Nam để Nhạn rút tiền

Theo thông tin từ VTC News, khi Nhạn xác nhận xong thì ngân hàng gửi qua email thông báo tài khoản trên đúng là của Nhạn và số dư hiện có là 850.000 USD, đồng thời cung cấp mật khẩu để đăng nhập.

Phía ngân hàng yêu cầu Nhạn đến ngân hàng quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam rút 100 USD nhằm kích hoạt thẻ. Nhạn đến ngân hàng trên địa bàn Hải Châu (TP Đà Nẵng) kích hoạt và rút được 2 triệu đồng.

Đến ngày hôm sau, phía ngân hàng yêu cầu Nhạn tiếp tục rút 40.000 USD. Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh rút thì hệ thống báo lỗi, không cho rút tiền. Thông qua email, Nhạn đã liên hệ với ngân hàng và ông Sidy để báo lại tình hình thì được thông báo là do Nhạn chưa đóng phí chống rửa tiền, phí chống khủng bố, phí đóng thẻ… yêu cầu phải đóng các khoản này mới giao dịch được. Sau đó, Nhạn liên hệ và được Sidy hướng dẫn vào sàn giao dịch Binance để chuyển tiền nộp phí. Khi thực hiện hướng dẫn thì Nhạn chọn người có nickname “Chuyengiadudinh”, chủ tài khoản là ông N.V.N như đã thực hiện việc chuyển tiền cho Mack trước đây.

Để có tiền chuyển đi, Nhạn liên hệ với vợ chồng chị N. để hỏi mượn. Sau khi kiểm tra thông tin, thẻ ngân hàng do vợ chồng Nhạn cung cấp, vợ chồng chị N. đồng ý cho vay tiền. Tất cả số tiền hơn 15,8 tỷ đồng Nhạn mượn được chuyển vào tài khoản theo sự hướng dẫn của ông Sidy.

Ngày 24/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của vợ chồng Hoàng Thị Hồng Nhạn trên đường Điện Biên Phủ.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện, thu giữ một số tài liệu liên quan, tiến hành niêm phong để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

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