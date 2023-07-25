Lâm Đồng: Nổ bình ga trong bếp khiến 1 người tử vong tại chỗ

Đời sống 25/07/2023 11:33

Ủy ban Nhân dân xã Lộc Bắc huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ bình gas nấu bếp, khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 25/7, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Bắc huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ bình gas nấu bếp, khiến một người tử vong.

Cụ thể, vụ nổ xảy ra vào 20 giờ ngày 23/7 tại nhà anh K’Đí (30 tuổi, ở xã Lộc Bắc) làm anh tử vong ngay sau đó. Vụ nổ cũng phá hủy hoàn toàn gian bếp. Tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực.

Ngay sau đó, vụ việc được người dân trình báo với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bảo Lâm cùng lực lượng chức năng địa phương đã có mặt điều tra vụ việc.

Lâm Đồng: Nổ bình ga trong bếp khiến 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ bình gas khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Vietnam+, qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định, tại thời điểm xảy ra vụ nổ bình gas trong nhà bếp chỉ có 1 mình anh K’Đí. Vợ và 2 người con nhỏ của anh đang ở nhà trên nên may mắn thoát nạn.

Gia đình anh K’Đí thuộc diện khó khăn, có 2 con nhỏ, 7 tuổi và 4 tuổi. Anh K’Đí là trụ cột chính trong gia đình.

Ngày 24/7, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ./

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