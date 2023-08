Liên quan đến vụ án chị Bùi Thị Thuý H. (SN 1994, trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị đồng nghiệp là đối tượng Trần Văn Đức (SN 1998) sát hại dã man để cướp tài sản, chiều ngày 24/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục quá trình điều tra làm rõ vụ việc.