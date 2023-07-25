Danh tính nghi phạm đâm chết người tình vì không được cho vào nhà ngủ ở An Giang

Đời sống 25/07/2023 10:16

Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hậu (28 tuổi, thường trú huyện An Phú, An Giang) để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào khoảng 6h30 ngày 24/7, tại khóm Thượng 1, TT.Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự xảy ra vụ án giết người.

Qua điều tra ban đầu, Hậu và P.T.T (SN 1993, ngụ địa phương) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà mẹ ruột chị T. Hậu không có việc làm ổn định, thường xuyên ăn nhậu nên hay xảy ra mâu thuẫn với T.

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Đối tượng Nguyễn Văn Hậu - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, khoảng 1 tuần nay, gia đình chị T. không cho Hậu ngủ lại trong nhà. Lúc 6 giờ sáng cùng ngày, Hậu đến chợ Thường Thới mua một con dao. Khi đến nhà chị T., Hậu leo rào vào nhà gọi chị này thức dậy để nói chuyện.

Bất ngờ, Hậu dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng lưng và bụng chị T. Người nhà nạn nhân phát hiện liền tri hô cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng gây án. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Danh tính nghi phạm đâm chết người tình vì không được cho vào nhà ngủ ở An Giang - Ảnh 2
Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Hiện vụ án mạng đang được điều tra, làm rõ.

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