Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh người đàn ông ở căn hộ chung cư cùng với 3 cháu bé ăn sáng thì bất ngờ bị người đàn ông vô cớ cầm dao vào tấn công.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến sự việc ông N.X.H sinh sống tại tầng 6, tòa B, chung cư The Light Tố Hữu vô cớ tấn công anh H.Q.L. - hàng xóm ở căn hộ bên cạnh, sáng 24/7, đại diện BQL tòa nhà cho hay, qua giám sát cho thấy, chiều tối hôm qua ông H. vẫn cởi trần đi ra ngoài và xuống sân tập thể dục. Sáng nay (24/7), chưa thấy ông này xuất hiện, cư dân tòa nhà vẫn đang trong tình trạng hoang mang, lo lắng, mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn để đề phòng tình huống xấu. Theo bà Hồ Thị Minh Thanh - Trưởng Ban Quản lý tòa nhà, tại tầng 6 tòa B (chung cư The Light) có 8 căn hộ, trong đó 4 căn sử dụng vào các mục đích khác, còn lại 4 hộ gia đình sinh sống ổn định. Trong số này, căn hộ của ông N.X.H. do người em gái đứng tên, ông H. sống tại đây một mình, cơm nước cũng do người thân hàng ngày đưa đến.

Ông N.M.P., một cư dân sinh sống cùng tầng, cho hay, gia đình ông chuyển đến đây từ 2 năm trước, ông từng nhiều lần chứng kiến ông H. có biểu hiện bất thường, đe dọa, chửi bới hàng xóm, có lần chính ông P. cũng suýt trở thành nạn nhân. Người đàn ông bị hàng xóm cầm dao tấn công - Ảnh: Báo Giao Thông Bên cạnh đó, ông P., gia đình ông cũng như các gia đình bên cạnh hiện tại rất hoang mang, không dám mở cửa, không cho các cháu nhỏ đi ra ngoài. Mỗi lần đi xuống cầu thang hoặc từ tầng 1 đi lên gặp ông H. là không ai dám đi cùng.

"Chúng tôi ở tầng 6 thì chủ động phát hiện nếu thấy H. sẽ không đi vào, nhưng các hộ ở các tầng trên đang đi xuống đến tầng 6 mà gặp ông này vào thì khó tránh được nên mọi người rất hoang mang, cảnh giác. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra giải pháp ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình huống xấu", cư dân đề nghị. Hàng xóm từng chứng kiến ông H., vô cớ chửi bới, đe dọa mọi người xung quanh - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Trước đó, theo thông tin từ báo Giao thông, ban Quản lý nhà chung cư CT2 KĐT Trung Văn (chung cư The Light) đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Trung Văn đề nghị bắt khẩn cấp người có hành vi giết người nhưng không thành. Tại văn bản này, bà Hồ Thị Minh Thanh - Trưởng Ban Quản lý nhà chung cư CT2 KĐT Trung Văn -cho biết, hồi 7 giờ 30 ngày 21/7, cư dân ở căn hộ 616 tháp B, của tòa nhà là N.X.H đã cầm hung khí (cụ thể là 1 con dao) và có hành động tự ý vào nhà và tấn công (đâm) vào người chủ căn hộ 614 tháp B là anh H.Q.L, là hàng xóm cạnh căn hộ 616. Cũng tại văn bản này, Ban Quản lý nhà chung cư CT2 KĐT Trung Văn đề nghị Công an phường Trung Văn, Công an quận Nam Từ Liêm thực hiện bắt khẩn cấp đối với anh N.X.H đã có hành vi dùng dao giết người nhưng không thành.

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