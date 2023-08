Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến sự việc ông N.X.H sinh sống tại tầng 6, tòa B, chung cư The Light Tố Hữu vô cớ tấn công anh H.Q.L. - hàng xóm ở căn hộ bên cạnh, sáng 24/7, đại diện BQL tòa nhà cho hay, qua giám sát cho thấy, chiều tối hôm qua ông H. vẫn cởi trần đi ra ngoài và xuống sân tập thể dục. Sáng nay (24/7), chưa thấy ông này xuất hiện, cư dân tòa nhà vẫn đang trong tình trạng hoang mang, lo lắng, mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn để đề phòng tình huống xấu.

Theo bà Hồ Thị Minh Thanh - Trưởng Ban Quản lý tòa nhà, tại tầng 6 tòa B (chung cư The Light) có 8 căn hộ, trong đó 4 căn sử dụng vào các mục đích khác, còn lại 4 hộ gia đình sinh sống ổn định. Trong số này, căn hộ của ông N.X.H. do người em gái đứng tên, ông H. sống tại đây một mình, cơm nước cũng do người thân hàng ngày đưa đến.