Ngồi bần thần bên cạnh quan tài của người con gái Rmah Him, anh Siu Raih làng Puối Lốp, xã Ia Le) không giấu được nỗi đau quá lớn vừa ập đến với gia đình mình.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 21/7, ba em nhỏ gồm Rcom Hdíu (SN 2016, học sinh lớp 1), Rmah Him (SN 2012, học sinh lớp 4) và Siu Hyêm (SN 2013, học sinh lớp 4, cùng Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) theo cha mẹ đi chăn bò thuê. Sau đó, các em đã cùng tắm tại hồ chứa nước thuộc địa bàn xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh. Sau khi không thấy các con đâu, người nhà vội đi tìm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể của 3 em dưới hồ nước.

Cả 3 cháu theo bố mẹ lên rẫy chăn bò thuê thì đuối nước tử vong - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Gia Lai, ngồi bần thần bên cạnh quan tài của người con gái Rmah Him, anh Siu Raih làng Puối Lốp, xã Ia Le) không giấu được nỗi đau quá lớn vừa ập đến với gia đình mình. Anh Siu Raih đau đớn kể: Gia đình tôi có 3 người con, đứa lớn Rmah Brên (SN 2004) đứa thứ 2 Rmah Ble (SN 2007), Rmah Him là con út; hai vợ chồng tôi lo làm rẫy quanh năm, ai kêu gì thì đi làm nấy để nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Trong lúc 2 vợ chồng tôi đang bơm thuốc cỏ cho rẫy mỳ thì nghe người dân trong làng chạy đến báo tin là con mình bị đuối nước, tôi vội chạy về, khi đến nơi thì thấy các cháu đã nằm bất động trên bờ hồ. Cũng theo anh Siu Raih, từ khi xảy ra chuyện đau lòng vợ anh ngất lên ngất xuống và chưa thể chấp nhận được sự thật. "Vợ chồng tôi chăm lo làm lụng để nuôi các con ăn học, ấy vậy mà giờ đứa con gái của gia đình tôi không còn nữa", anh Siu Raih nghẹn ngào.

Hoàn cảnh gia đình anh Siu Raih rất khó khăn, nuôi 3 con đang tuổi ăn học. Khi nghe hung tin xảy ra với vợ chồng anh, hàng xóm láng giềng đã đến quyên góp giúp đỡ cho gia đình lo hậu sự cho cháu. Khi nghe hung tin xảy ra, hàng xóm láng giềng đã đến quyên góp giúp đỡ cho gia đình lo hậu sự cho cháu - Ảnh: Báo Gia Lai Bà con dân làng đến giúp gia đình chị Rcom H’Hit (làng Puối Lốp, xã Ia Le) lo hậu sự cho người con nhỏ - Ảnh: Báo Gia Lai Chỉ cách nhà anh Siu Raih khoảng hơn 20 mét, căn nhà nhỏ cấp 4 của chị Rcom H’Hit (mẹ của cháu Rcom Hdíu, cùng làng Puối Lốp) có rất đông người dân đến trợ giúp lo hậu sự cho cháu bé. Rũ rượi bên quan tài của đứa con do mình đứt ruột sinh ra, mấy ngày nay, chị Rcom H’Hit đã không còn đứng vững. Giọng chị nấc nghẹn: "Thường ngày tôi đi chăn bò, cháu thì ở nhà chơi cùng lũ nhỏ trong làng, nhưng hôm đó cháu lại theo tôi lên rẫy. Trong lúc tôi đang trông coi bò thì các cháu vẫn đang chạy chơi gần đó. Khoảng 2 giờ chiều, tôi lại không thấy các cháu đâu nên vội vàng tìm kiếm. Khi đến hồ nước gần đó thì phát hiện sự việc đau lòng. Tôi hô hoán người dân đến giúp nhưng cả 3 cháu đều đã tử vong do đuối nước. Giờ đây tôi mất con rồi". Lau những giọt nước mắt nhạt nhào trên khuôn mặt, chị Siu H’Blanh mẹ cháu Siu Hyêm (làng Kênh Săn, xã Ia Le)-cho hay: "Hàng ngày chồng tôi thì đi làm cỏ thuê, còn tôi thì đi chăn bò thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khi nghe tin chạy đến nơi thì thấy con mình và 2 cháu nhỏ nữa đã nằm bất động trên bờ rồi. Tôi đau xót vô cùng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tang-thuong-bao-trum-trong-vu-3-em-nho-tu-vong-do-uoi-nuoc-khi-i-chan-bo-thue-cha-me-ngat-len-ngat-xuong-chua-the-chap-nhan-uoc-su-tha-604451.html