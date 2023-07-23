Chủ quán phở trả lại tài sản hàng trăm triệu đồng do khách bỏ quên

Anh Huỳnh Văn Muôn (52 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) cho biết, vợ chồng anh vừa bàn giao một chiếc bóp (ví tiền) cho một phụ nữ trung niên bỏ quên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào trưa 23/7, anh Huỳnh Văn Muôn (52 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) chủ tiệm phở Huỳnh Ký, cho biết, vợ chồng anh vừa bàn giao một chiếc bóp (ví tiền) cho một phụ nữ trung niên bỏ quên. Khoảng 8h cùng ngày, nhiều khách ghé tiệm phở Huỳnh Ký của anh Huỳnh Văn Muôn để ăn sáng, trong đó một phụ nữ khoảng 60 tuổi ngồi một mình. Một lúc sau ăn xong, bà này tính tiền đứng dậy ra ngoài nổ máy xe chạy đi.



Anh Huỳnh Văn Muôn đã giao lại tài sản cho người phụ nữ bỏ quên trong quán ăn - Ảnh: Báo Dân trí Lúc dọn bàn, chủ tiệm nhìn thấy cái bóp để dưới ghế ngồi, biết là khách bỏ quên, anh thận trọng kêu một người ngồi gần đó bước qua để chứng kiến anh mở kiểm tra trước khi cất giữ giúp khách. Bên trong cái bóp có 2 sợi dây chuyền, 1 bộ vòng lắc, nhiều nhẫn vàng, 2 xấp tiền loại giấy 500.000 đồng, 1 điện thoại di động đời mới... Tổng giá trị ước tính gần 300 triệu đồng. Ngay sau đó anh Muôn cho vào túi nylon, buộc lại cẩn thận cất trên quầy. Hơn 30 phút sau, người phụ nữ này quay lại với gương mặt thất thần đi vào tiệm. Lúc này, anh Muôn hỏi có phải khách bỏ quên cái bóp có nhiều tài sản không, bà này liền gật đầu. Chủ tiệm phở sau đó đã trao trả lại cho người phụ nữ. "Rất may là bà ấy ngồi bên trong chứ nếu bàn ở đường, đông người ra vào thì khó có thể tìm lại được", anh Muôn nói.

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân Dân, một sự việc xảy ra tương tự vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 20/7, khi chạy thể dục cùng đơn vị, đến trước số nhà 42 đường Nguyễn Hữu Thấu, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, thượng sĩ Nguyễn Phương Nam, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện có tiếng chuông điện thoại phát ra từ một chiếc túi xách bên vệ đường. Công an tỉnh Đắk Lắk trao trả lại số tài sản cho anh Phạm Văn Nam đánh rơi - Ảnh: Báo Nhân Dân Khi lại gần, thượng sĩ Nam cùng đồng đội mở ra kiểm tra, phát hiện bên trong túi xách có 1 điện thoại di động màu đen, 1 chiếc quần jean màu xanh, 1 áo thun màu trắng, 1 đôi dép cùng 1 bọc nilon màu đen bên trong có chứa xấp tiền 45 triệu đồng. Ngay sau đó, thượng sĩ Nam cùng đồng đội báo cáo lãnh đạo đơn vị để xác minh, tìm kiếm thông tin liên lạc của chủ sở hữu để tiến hành trao trả lại số tài sản nói trên. Sau khi rà soát, xác minh, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời chủ nhân là anh Phạm Văn Nam đến trụ sở để trao trả lại toàn bộ tài sản bị mất. Vui mừng nhận lại số tài sản, anh Phạm Văn Nam cho biết, vào khoảng 21 giờ ngày 19/7, trên đường đi công tác về thì không may anh đánh rơi chiếc túi, sau đó anh đã đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng nay, nhận được điện thoại của cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động thông báo mời đến trụ sở để xác minh, trao trả chiếc túi cùng toàn bộ tài sản.

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