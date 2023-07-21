Sau khi sự việc xảy ra đến nay trẻ sợ gặp và không muốn nói chuyện với mọi người xung quanh, thu mình lại, thiếu tự tin, mang cảm giác sợ sệt, nhút nhát,....

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Sở LĐTB&XH cho biết, cơ thể trẻ ốm yếu, có nhiều vết thương, tổn thương bộ phận sinh dục nghiêm trọng (do bị đánh, đốt), đi vệ sinh khó khăn, hằng ngày phải đi thay băng vết thương tại trạm y tế phường; đầu, tay, chân, ngực, bụng,... đều có nhiều vết sẹo do bị đánh.

Qua nắm tình hình cho thấy gia đình đình bé khó khăn, hiện đang thuê nhà để ở và bán nước đá tại chợ Tịnh Biên. Cha ruột của bé T. đã mất từ năm 2020. Sau đó, Trần Thanh Hoà về sống chung với mẹ của bé T. và có một người con chung mới sinh được hơn 1 tháng tuổi.

Hiện tại bé T. đang được người chú chăm sóc và người chú chuẩn bị đưa bé T. đi Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để khám tổng quát. Bên cạnh đó, Trạm y tế phường tiếp tục theo dõi, hỗ trợ cho bé T, địa phương cũng đã vận động và có một số mạnh thường quân đã hỗ trợ một phần chi phí để đi khám.

Bé T. đang được người chú chăm sóc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở LĐTB&XH đã chỉ đạo Phòng Trẻ em - Bình đẳng giới nắm thông tin và hướng dẫn địa phương thực hiện các hoạt động hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp để đảm bảo an toàn về thể chất cũng như tinh thần cho em T.

Để chuẩn bị cho bé T. vào năm học mới và để động viên tinh thần, nhà trường sẽ cùng các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ về học phí, sách vở, quần áo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và một số đồ dùng để phục vụ cho việc học tập của bé T. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ đặc biệt quan tâm, theo dõi để có những hỗ trợ cho bé T. sau này.

Em T. tại hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Song song đó, ngành chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, bằng chứng phạm tội của đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đồng thời xem xét, nhắc nhở đối với mẹ ruột của bé T.

Sở cũng lưu ý cần quan tâm, hỗ trợ cho em gái của bé T. trong cuộc sống, học tập. Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Đoàn thanh niên phường, Nhà trường và cán bộ trẻ em của phường sẽ có những buổi tham vấn, trò chuyện với em gái của bé T. để thu thập, xác minh thông tin về việc em gái của bé T. có bị cha dượng xâm hại hay không.

Trần Thanh Hoà tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 17/7, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, liên quan đến vụ cha dượng hành hạ, đốt bộ phận sinh dục con riêng của vợ, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Hoà (SN 1997, trú khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hòa là cha dượng của em T.K.T (14 tuổi), sống chung với mẹ của em T. từ năm 2020. Trong quá trình sinh sống, do T. không nghe lời, Hòa tức giận và thường xuyên dùng tay, cây đánh gây thương tích.