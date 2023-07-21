Công an vào cuộc vụ quán ăn tại Hà Nội có con chuột 'chễm chệ' trên túi bún

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một con chuột bò lên túi bún trong khi chủ quán đang làm bún cho khách ngay bên cạnh.

Trước đó, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào ngày 19/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một con chuột bò lên túi bún trong khi chủ quán đang làm bún cho khách ngay bên cạnh. Video này được cư dân mạng cho là quay tại một quán bún trộn ở phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội). Tuy nhiên, theo xác minh phản ánh, quán bún trên là một quán vỉa hè trong ngõ 4 Phương Mai, đối diện Bệnh viện Bạch Mai. Theo nội dung video, trong khi bà chủ đang làm bún cho khách thì dưới nền gạch có một con chuột bò lên túi bún. Người đăng tải video còn cho biết, "bà chủ vừa làm mà mồ hôi vừa rơi vào bún". Ngay sau khi đăng tải, đoạn video khiến nhiều thực khách "rùng mình", "ghê sợ", lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hình ảnh về con chuột bò trên túi bún ở một quán bún trộn tại Hà Nội - Ảnh: Chụp màn hình Anh H.Đ.C. (shipper giao đồ ăn) trực tiếp quay lại đoạn clip trên kể lại, sự việc được anh quay lại tại bán bún mọc, bún chân giò lúc 11h34 trưa ngày 19/7 ở ngõ 4 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Anh C. cho hay, bún và một số hộp đồ ăn chế biến xong được đặt ở chân bậc thang, góc tường bẩn. Quán kê 3-4 chiếc bàn, vào giờ anh đến lấy hàng không thấy đông khách ngồi ăn nhưng lúc đó bà chủ đang chuẩn bị khoảng 8-9 đơn ship. Trong thời gian chờ lấy hàng, nam shipper đã chứng kiến một con chuột to, đang đứng bên trên túi bún, thản nhiên ăn bún, khoảng cách giữa con chuột và bà chủ rất gần nhau. Sau đó anh C. đã quay lại video và đăng lên mạng xã hội để lưu ý mọi người cân nhắc khi đặt quán ăn này vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, chủ quán bún khẳng định quán rất sạch sẽ, chuyện có chuột chỉ là hy hữu - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Dân Trí, chủ quán này cho biết thêm, đây là quán của gia đình bà, đã bán ở đây gần 30 năm và chưa từng chứng kiến sự việc như vậy. Quán cũng chưa bao giờ nhận phản hồi góp ý về vấn đề gì về vệ sinh an toàn thực phẩm. "Quán tôi rất sạch sẽ, tôi vẫn ngồi đây bán bao nhiêu năm, từ xưa đến nay chưa xảy ra vấn đề gì bao giờ", chủ quán khẳng định. Quán bà Bích chỉ mở cửa buổi sáng, từ 7-9h. Mỗi ngày bán được khoảng 30 bát bún mọc, bún chân giò, thu từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày. Đối tượng khách chủ yếu là người dân xung quanh, dân văn phòng, đa số là khách quen vì quán nằm khá sâu trong ngõ. Bên cạnh đó, bà Bùi Thị Hằng Nga, Chủ tịch UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) xác nhận, quán bún trong video nằm trên địa bàn phường Phương Mai. Hiện cán bộ phường này đang tiến hành kiểm tra, làm rõ. "Nếu có sai phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định", bà Nga khẳng định.

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