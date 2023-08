Công an vào cuộc vụ quán ăn tại Hà Nội có con chuột 'chễm chệ' trên túi bún

Hình ảnh về con chuột bò trên túi bún ở một quán bún trộn tại Hà Nội - Ảnh: Chụp màn hình

Anh H.Đ.C. (shipper giao đồ ăn) trực tiếp quay lại đoạn clip trên kể lại, sự việc được anh quay lại tại bán bún mọc, bún chân giò lúc 11h34 trưa ngày 19/7 ở ngõ 4 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Anh C. cho hay, bún và một số hộp đồ ăn chế biến xong được đặt ở chân bậc thang, góc tường bẩn. Quán kê 3-4 chiếc bàn, vào giờ anh đến lấy hàng không thấy đông khách ngồi ăn nhưng lúc đó bà chủ đang chuẩn bị khoảng 8-9 đơn ship. Trong thời gian chờ lấy hàng, nam shipper đã chứng kiến một con chuột to, đang đứng bên trên túi bún, thản nhiên ăn bún, khoảng cách giữa con chuột và bà chủ rất gần nhau. Sau đó anh C. đã quay lại video và đăng lên mạng xã hội để lưu ý mọi người cân nhắc khi đặt quán ăn này vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm