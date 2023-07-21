Nguyên nhân 3 phụ nữ bị nhốt, xích chân trong căn nhà ở Bảo Lộc

Đời sống 21/07/2023 10:33

Vào ngày 20/7, người dân phát hiện 3 phụ nữ bị xích, nhốt trong một nhà kho tại khu vườn của ông N.H.H. (65 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 21/7, UBND TP Bảo Lộc đã trao 5 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc cho 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong một căn nhà của ông N.H.H. (65 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) và chỉ đạo chính quyền cơ sở giám sát việc nuôi dưỡng 3 người em của gia đình ông H..

Trước đó vào chiều 20/7, sau khi đoàn công tác của TP Bảo Lộc kiểm tra, lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Bảo Lộc cùng chính quyền xã Lộc Châu đề xuất đưa cả 3 người phụ nữ đến một trung tâm bảo trợ xã hội để tạm chăm sóc, chờ phán quyết trao quyền giám hộ của tòa án nhân dân TP Bảo Lộc.

Tuy nhiên, ông N.H.H. đã không đồng tình với đề nghị hỗ trợ này. Trước ý kiến của ông H., UBND xã Lộc Châu đã yêu cầu ông H. viết cam kết không xích, giam giữ 3 người phụ nữ trong khi chờ phán quyết của tòa án nhân dân TP Bảo Lộc về phân định quyền giám hộ.

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Nhà kho ở TP Bảo Lộc nơi phát hiện 3 người phụ nữ bị nhốt - Ảnh: Báo Lao Động

Lý giải về việc để 3 người em gái của mình ngủ dưới sàn gạch, ông Nguyễn Hải H. cho biết sợ lót nệm sẽ bị xé mất. Ông H. còn cho biết thêm, hàng tháng ông đều xuống tỉnh Đồng Nai để nhận tiền trợ cấp của các chị.

Ông N.H.H. nói rằng nếu thả 3 người phụ nữ ra thì ông không thể quản lý được. Thay vì phải trông coi, ông phải xích lại để 3 người phụ nữ này không chạy ra ngoài đường.

Còn về việc tại sao không mặc đồ cho những người phụ nữ này, ông H. nói rằng thường xuyên mặc đồ nhưng vì họ bị bệnh tâm thần nên tự xé quần áo trên người.

Nguyên nhân 3 phụ nữ bị nhốt, xích chân trong căn nhà ở Bảo Lộc - Ảnh 2
Ba người phụ nữ bị xích chân, nhốt trong nhà kho với tinh thần hoảng loạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Đinh Công Huyện, Phó Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Bảo Lộc, nhận được tin báo của người dân, địa phương đã đến căn nhà của ông H. để kiểm tra. Thời điểm tiếp tiếp xúc với đoàn công tác, cả 3 người phụ nữ nói chuyện bình thường, trả lời các câu hỏi của cơ quan có thẩm quyền đúng nội dung, đúng trọng tâm. Đồng thời, kiểm soát được hành vi của mình.

Cũng tại căn nhà này, đoàn công tác đánh giá nơi đây không đảm bảo vệ sinh. Ông Đinh Công Huyện đã yêu cầu chủ nhà là ông H. tháo xích cho những người phụ nữ.

Theo quan sát, căn nhà nơi ông H. sử dụng làm chỗ ở cho 3 người em gái là một căn nhà bỏ hoang, nhiều năm được sử dụng làm nơi chứa dụng cụ, phân và thuốc bảo vệ thực vật để làm vườn. Sát ngay vị trí ông H. xích những người này là một dãy chuồng heo bốc mùi hôi.

Để quản lý họ, ông H. đã dùng dây xích bằng sắt để xích chân những người vào cửa sổ. Tại thời điểm cơ quan chức năng tiếp cận làm việc, chân của người phụ nữ này còn bầm tím do bị xích lâu ngày.

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Giá dầu trong nước dự kiến tăng trong khoảng 400-1.000 đồng/lít (kg).

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