Bị hại trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Minh Hằng (62 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chị Hằng là diễn viên, Nghệ sĩ nhân Dân tham gia đóng chương trình “Táo quân” Gặp nhau cuối năm.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, liên quan đến vụ diễn viên “Táo quân” Minh Hằng bị cướp giật, ngày 20/7, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Mạnh Dương (45 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản trên phố La Thành.

Theo Nguyễn Mạnh Dương, chiều 16/7, anh ta điều khiển xe máy SH Mode đã tháo biển kiểm soát đi lang thang trên đường. Khi đi đến đường La Thành hướng về đường Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện chị Hằng đi bộ. Thấy trên cổ bị hại có đeo 1 dây chuyền vàng nên Dương nảy sinh lòng tham.

Tại cơ quan công an, Dương cúi mặt, tỏ ra ăn năn hối lỗi với hành vi mình đã gây ra cho bị hại. Nghi phạm muốn gửi lời xin lỗi đến nữ diễn viên Minh Hằng. “Tôi muốn xin lỗi chị Hằng, mong chị tha thứ và bỏ qua cho tôi”, Dương nói.

Nguyễn Mạnh Dương - Ảnh: Người Đưa Tin

Sau khi gây án, Dương về nhà đưa sợi dây chuyền vừa cướp giật được cho vợ là Nguyễn Thị Thu Trang (41 tuổi) xem. Vợ Dương có hỏi về nguồn gốc sợi dây thì nghi phạm kể “vừa cướp giật được của người đi đường”. Toàn bộ số tiền bán vàng 2 vợ chồng đã tiêu sài hết.

Theo lời của Dương, sau khi bị bắt về trụ sở công an, anh ta đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và suy nghĩ rất nhiều đến vợ, 2 con ở nhà. Đồng thời anh ta cũng cảm thấy có lỗi vì đã rủ vợ đi bán đồ cướp giật, vô tình kéo vợ vào con đường tội lỗi.

Dương nói, 2 vợ chồng là lao động tự do, cả hai có với nhau 2 người con. Anh ta đã 3 lần thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Ngoài gửi lời xin lỗi đến bị hại trong vụ cướp giật, nghi phạm còn muốn nhắn nhủ đến vợ, mong vợ cố gắng khắc phục hậu quả giúp anh ta.

NSND Minh Hằng - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, chiều 16/7, Dương điều khiển xe máy đi đến đường La Thành hướng về đường Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình, Hà Nội) phát hiện chị Hằng đi bộ, trên cổ có đeo 1 dây chuyền vàng.

Thấy vậy, Dương áp sát, giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy. Về nhà, Dương đưa cho vợ là Trang xem và nói cho vợ biết được nguồn gốc của sợi dây.

Dù biết chồng phạm tội nhưng Trang vẫn cùng chồng đi bán sợi dây chuyền tại cửa hàng vàng bạc của chị P.T.T. ở Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với số tiền 54 triệu đồng. Sau đó, Dương đưa cho vợ 42 triệu đồng để chi tiêu việc gia đình.

Làm việc với công an, Dương còn khai nhận, đã từng gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác và 1 lần đem bán sợi dây chuyền ở cửa hàng vàng của chị T. ở quận Bắc Từ Liêm.

Theo Công an quận Ba Đình, Dương từng có 2 tiền án tội "Trộm cắp tài sản", 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý những đối tượng có liên quan.