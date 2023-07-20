Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo và xe máy vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào chiều 20/7, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo và xe máy vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Cụ thể, khoảng 15h30 chiều nay (20/7), ô tô đầu kéo biển số 43H, kéo theo rơ móc biển số 43R, do tài xế N.H.L (SN 1991, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành, ô tô đầu kéo này rẽ phải thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển số 74D1, do anh V.T (SN 1973) điều khiển, chở theo vợ là chị N.T.N (SN 1979, cùng trú thôn An Thịnh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đang chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả, 2 vợ chồng chạy xe máy ngã xuống đường, bị ô tô đầu kéo cán qua người và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 28/3, xe đầu kéo biển số 93C-062.79 chạy trên đường ĐT 743 hướng từ ngã tư 550 đi quốc lộ 1K. Khi còn cách ngã 3 Cây Điệp khoảng 100m (thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An), xe đầu kéo đâm vào một đôi vợ chồng đi xe máy cùng chiều.

Sau cú va chạm, hai vợ chồng đi xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Ngô Minh Trọng (SN 1977, quê Sóc Trăng) và vợ là chị Nguyễn Thị Mai Xuân (SN 1983, quê Trà Vinh).

Hai vợ chồng ở trọ bên ở thành phố Thuận An, làm công nhân tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Chị Xuân bị bệnh nên 2 vợ chồng xin nghỉ.

Sau khi gây tai nạn, chiếc đầu kéo kéo lê xe máy dưới gầm, tiếp tục di chuyển. Phát hiện vụ việc, người đi đường đuổi theo khoảng 1km mới dừng được chiếc xe đầu kéo, đưa tài xế vào Công an phường Tân Đông Hiệp gần đó để trình báo.

Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi chồng và con Người dân phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Lam, cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km xuôi về phía hạ lưu nên đã trình báo cơ quan chức năng.

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