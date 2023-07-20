Trước đó, ngày 11/7, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang đến trong tình trạng suy gan cấp, theo dõi ngộ độc nấm chứa độc tố amatoxin.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 20/7, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về các ca ngộ độc nấm rừng nghiêm trọng đều là thành viên trong một gia đình.

Đến sáng hôm sau (khoảng 12 tiếng sau ăn), cả 5 người đều bị đau bụng, nôn mửa, mệt mỏi nên được nhập viện. Một cháu nhỏ do ngộ độc nặng đã tử vong, bé còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. 3 người lớn do biểu hiện nặng được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Người nhà bệnh nhân cho biết, ngày 10/7, chị B.T.N. đi rừng hái nấm về cho cả nhà ăn. Cả 5 người trong gia đình, gồm 3 người lớn và 2 trẻ nhỏ (một cháu 3 tuổi và một cháu 5 tuổi) cùng ăn nấm.

Bệnh nhân ngộ độc nấm đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan cấp, chỉ số men gan cao gấp 200 lần bình thường, rối loạn đông máu, mạch rất chậm, ảnh hưởng đến huyết động.

Trong đó 2 bệnh nhân rối loạn đông máu rất nặng, máy không định lượng được, suy gan, chỉ số men gan cao nhất khoảng 8000 UI/L.

Ngoài ra, các bệnh nhân còn có biểu hiện suy thận, hậu quả của tình trạng suy gan rất nặng nề, đã phải đặt ống nội khí quản, lọc máu hấp phụ. "Chúng tôi đã cố gắng điều trị, thay huyết tương 2 lần/ngày và nhiều phương pháp hỗ trợ khác nhưng tình trạng bệnh nhân cải thiện rất chậm, đã rơi vào trạng thái hôn mê gan, tiên lượng rất nặng và 2 bệnh nhân (gồm chồng và bác ruột) đã không thể qua khỏi đêm 19/7. Hiện, bệnh nhân B.T.N. có tiến triển tốt hơn", TS Nguyên thông tin.

Hiện men gan của bệnh nhân N. đã về mức 500 UI/L và đang có xu hướng cải thiện.

TS Nguyên cho biết, khi ngộ độc nấm có thể gặp tình trạng ngộ độc nhanh và ngộ độc chậm. Với loại nấm gây ngộ độc nhanh, thường sau khi ăn khoảng dưới 6 tiếng đã xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng, buồn nôn, đi ngoài... Với loại ngộ độc này, các cơ sở y tế tại tuyến dưới vẫn kiểm soát điều trị tốt, bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh.

Còn tình trạng ngộ độc nấm chậm rất nguy hiểm và gặp phổ biến. Bởi độc tố amatoxin gây tổn thương gan, suy gan. Sau khi ăn độc tố biểu hiện chậm, thường sau 6 tiếng, thậm chí 24 tiếng sau mới có biểu hiện. Lúc này độc tố đã ngấm vào hết trong cơ thể, việc điều trị rất khó khăn.